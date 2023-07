Jorman Campuzano retorna a Boca Juniors, el mediocampista es esperado este martes

Jorman Campuzano volverá a vestirse con los colores de Boca Juniors esta segunda parte del 2023 y es que el centrocampista colombiano, según reporta la prensa en Argentina, fue uno de los pedidos que hizo Jorge Almirón, el director técnico del conjunto 'xeneize', de cara a lo que serán los octavos de final de la Copa Libertadores y encarar los retos venideros.

La petición por parte de Almirón no tardó en cumplirse, ya que el oriundo de Tamalameque, municipio del departamento del Cesar, estará a disposición del plantel 'azul y oro' en las próximas horas. Se espera que Campuzano se presente este martes 4 de julio en la concentración de Boca Juniors y comience a trabajar con sus compañeros; ponerse a las órdenes de su entrenador.

El futbolista colombiano retorna así al 'xeneize' tras su paso por el Giresunspor, de Turquía, club en el que compartió con su compatriota Alexis Pérez, quien ahora militará en el Al-Wals de Emiratos Árabes Unidos.

"Boca Juniors tiene su primer refuerzo. Jorman Campuzano regresa al club para incorporarse al plantel, luego de su paso a préstamo por el Giresunspor de Turquía: lo esperan a partir de este martes", se lee en el diario deportivo 'Olé'.

✅🔵🟡 ¡BOCA TIENE SU PRIMER REFUERZO!



🇹🇷 Tras su paso por el Giresunspor de Turquía, lo esperan este mismo martes en Boca Predio para sumarse al plantel



👔 Almirón lo conoce de su etapa en Atlético Nacional en 2018, por eso pidió que el jugador regrese a Boca



🗣️ Además… pic.twitter.com/ZrcarvBvwM — Diario Olé (@DiarioOle) July 3, 2023

Campuzano, que comenzó su carrera futbolística en el Deportivo Pereira, ya conoce lo que es trabajar con Jorge Almirón debido a que ambos compartieron en Atlético Nacional en el 2018 y su buen rendimiento con el 'verdolaga' en esa época hizo que Boca Juniors pusiera los ojos en él y lo incorporaran a sus filas. El timonel del 'azul y oro' espera recuperar la mejor versión de Jorman, lo considera una pieza importante para el mediocampo.

"El DT lo conoce de su etapa al frente de Atlético Nacional en 2018, cuando 'Campu' alcanzó su mejor rendimiento y llamó la atención de Boca, donde llegó a comienzos de 2019. Por eso confía en que puede recuperar a un jugador importante", agregó 'Olé'.

De otro lado, se conocieron algunas declaraciones del volante de primera línea 'cafetero' desde Turquía en la que explicó por qué se dio su salida del 'xeneize'.

"Sé que pasaron cosas por mi cabeza que influyeron, no fue culpa de Boca. Yo nunca culpo al club, a los directivos ni a mis compañeros. Hubo algo que sí puedo decir que me afectó mucho, que fue la pérdida de mi hijo. Yo sé mis condiciones, sé lo que tengo y ojalá pueda aportar mucho en la institución porque Boca me brindó todo en mi peor momento. Ser ese Jorman Campuzano que fui con Russo", dijo Jorman Campuzano.