Jorman Campuzano se sinceró sobre Alfaro: “No estaba cómodo y no me dio muchos minutos"

El mediocampista colombiano de Boca Juniors se refirió a su relación con su antiguo entrenador en el equipo argentino, Gustavo Alfaro.

Jorman Campuzano habló con los medios argentinos sobre su relación con quien fuera el técnico del conjunto ‘xeneize’, Gustavo Alfaro.

El ‘Diario Olé’, de Argentina, dio a conocer las sensaciones del plantel, posteriores a la salida del entrenador del club bonaerense. Alfaro, de 57 años, dirigió a Boca en 44 encuentros.

“Dijo que me iba a enseñar a jugar de doble cinco para que adaptara a otros esquemas. Respeté su decisión, pero no estaba cómodo y no me dio muchos minutos" afirmó el mediocampista, de 23 años.

Además, Campuzano dijo que se siente mejor con el nuevo Boca, dirigido por Miguel Ángel Russo: “El ‘profe’ me está brindando confianza y me siento cómodo”.

En cuanto a su labor dentro del terreno de juego, con el esquema de Russo, el colombiano finalizó: “el ‘cinco’ con Russo es más ofensivo que con Alfaro. Él (Alfaro) me pedía que me metiera entre los centrales”.

Boca se encuentra segundo en el campeonato argentino, a tres puntos del líder, su clásico rival, River Plate.