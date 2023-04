Jorman Campuzano sería el primer refuerzo de Boca Juniors de cara a la próxima temporada

Jorman Campuzano es actual jugador del Giresunspor de Turquía, equipo en el cual está cedido por parte del club Boca Juniors desde septiembre de 2022. Sin embargo, la relación entre el colombiano y el club en donde milita actualmente estaría rota debido al incumplimiento en el pago de su salario, lo cual, terminaría en la rescisión de su contrato.

De hecho, se hablaba que el colombiano terminaría su instancia en Turquía mucho antes de lo estipulado, pero Boca, en su momento, no estaba interesado en el regreso del 'cafetero' al mediocampo 'xeneize'.

En aquel momento, Botafogo se vio interesado en sus servicios y preguntó por él para obtener su préstamo luego de su aventura por Turquía. Así lo confirmaron en 'TyC Sports', medio en donde pudieron hablar de la situación actual del mediocampista de 26 años. "Campuzano llama a Boca y dice: 'No me están pagando en Turquía, me deben cuatro meses hábiles, quiero rescindir el contrato', pero para hacer eso, tiene que encontrar otro club para ir. Boca llama a Botafogo y dicen que quieren el préstamo de Campuzano, a lo que ellos responden que bueno, te lo damos a préstamo a fin de año.".

Sin embargo, las cosas cambiarían y todo apunta a que Campuzano sería el primer refuerzo de Boca Juniors de cara al próximo mercado de fichajes. Esto, gracias al interés que ha venido presentando Jorge Almirón, nuevo técnico del club 'xeneize', por él a lo largo de su carrera como entrenador, además de ya tener experiencia dirigiéndolo cuando el argentino era el entrenador de Atlético Nacional. "En el momento cuando Campuzano tenía que tomar la decisión (sobre si ir a Botafogo), asume Almirón. Entonces Campuzano leyó y concluyó, 'si ahora en Boca tengo un técnico que me había pedido, que me dirigió; qué mejor que volver al club'", explicaron en el medio previamente citado.

Según el propio medio, Campuzano ya habría dado su palabra y en la cabeza del colombiano estaría el pensamiento de volver a jugar en La Bombonera. "Él habló la semana pasada y quiere volver, quiere tener una nueva oportunidad y tiene que ver mucho con lo del técnico y a Almirón le gusta mucho. Cuando Almirón dirigió a San Lorenzo, lo pidió allá. Es uno de los jugadores que absolvió de gran manera la idea de juego que él pregona.".

Por el momento, desde Argentina, firman el regreso del ex-Pereira al Club Atlético Boca Juniors. "Jorman Campuzano tiene que volver en junio, y va a ser el primer refuerzo de Boca en el próximo mercado de pases.", terminaron por confirmar en 'TyC Sports'.

Jorman Campuzano, dirigido por Jorge Almirón en su etapa por Atlético Nacional, pudo disputar 34 partidos llegando a sumar más de 2.700 minutos de tiempo de juego de la mano del argentino y siendo una de las piezas claves del equipo 'verdolaga' en la 'era Almirón'.