Jornada de contrastes para los colombianos: así les fue en los 'dieciseisavos' de la Europa League

Este jueves 17 de febrero, empezaron los dieciseisavos de final de la Europa League. En los diferentes estadios, se llevaron a cabo los partidos de ida y, como es habitual, hubo presencia colombiana, por cuenta de Alfredo Morelos (Rangers), Luis Fernando Muriel (Atalanta), Wilmar Barrios (Zenit de San Petersburgo), David Ospina (Nápoles) y Mateus Uribe (Porto).

La jornada de fue de contrastes, ya que algunos celebraron y dieron un pase importante; mientras que otros sufrieron más de la cuenta y deberán jugarse la vida en los compromisos de vuelta. Justamente, los clasificados a los octavos de final, se conocerán el jueves 24 de febrero. Allí, nuestros futbolistas esperan volver a ser importantes.

Así le fue a los jugadores colombianos en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League



Borussia Dortmund 2-4 Rangers

El director técnico Giovanni van Bronckhorst confió en Alfredo Morelos y respondió. Como referente en ataque, se reportó con dos anotaciones. La primera llegó al minuto 41, tras un tiro de esquina y, justo debajo del arco, empujó el balón. Luego, cuando se jugaba el 54', entró al área, remató cruzado y volvió marcar. Finalmente, al 90+5', con la labor más que cumplida, fue reemplazado por Scott Wright.



Zenit 2-3 Real Betis

Gracias a su entrega, esfuerzo y sacrificio, Wilmar Barrios se convirtió en una pieza inamovible para el entrenador Serguéi Semak. Razón por la que, en esta ocasión no fue la excepción. Además de haber sido titular, disputó los 90 minutos. Eso sí, no pudo evitar la caída de su equipo, más allá de que no tuvo responsabilidad en ninguno de los tantos del contrario. De igual manera, fue amonestado al 90+2', por infracción sobre Borja Iglesias.



Barcelona 1-1 Nápoles

Como es habitual, en la Europa League, Alex Meret fue el titular bajo los tres palos. Por eso, David Ospina vio el encuentro, en el Camp Nou, desde el banco de suplentes. El gol de los 'culés' fue obra de Ferrán Torres, de penalti, mientras que para los italianos lo hizo Piotr Zieliński. Ahora, el guardameta colombiano se prepara para afrontar el duelo contra Cagliari, por la Liga italiana, el lunes 21 de febrero, a la 1:00 de la tarde, hora de Colombia.



Porto 2-1 Lazio

Tras la salida de Luis Díaz rumbo al Liverpool, nuestro único representante en los 'dragones azules' es Mateus Uribe, quien fue titular, disputó los 90 minutos y fue clave en el desempeño del conjunto portugués. De hecho, su nivel fue tan alto que, el estratega Sérgio Conceição decidió sacar al compañero del antioqueño en la zona de mediocampo, Marko Grujić, y darle continuidad al volante colombiano.



Atalanta 2-1 Olympiacos

Ante la ausencia de Duván Zapata, quien era el referente en ataque, por lesión, el director técnico Gian Piero Gasperini se la jugó por el otro colombiano, Luis Fernando Muriel. El nacido en Santo Tomás, Atlántico, fue titular y tuvo un par de chances para anotar. Sin embargo, se encontró con el arquero Tomáš Vaclík. Para la segunda mitad, el entrenador de la 'Dea' hizo variantes y sacó a Luis Muriel para darle paso a Jérémie Boga.