Padre de Yerry Mina: "Él se cuida, duerme y come bien, no sabemos lo que pasa"

Las lesiones han sido un dolor de cabeza para Yerry Mina desde que llegó al Everton en 2018, procedente del Barcelona y tras un buen Mundial con la Selección Colombia, en Rusia.

El defensor colombiano ha sufrido cinco lesiones en los últimos dos años que no le han permitido tener la continuidad que esperaba y que lo podrían alejar definitivamente del equipo de Liverpool.

La más reciente fue el pasado domingo frente al Wolverhampton, en la Premier League. Cuando corría el minuto 32, Mina González sintió el pinchazo después de una jugada sencilla, se desplomó en la cancha y debió salir.

En su cara se vio la impotencia y frustración por volver a sufrir una nueva molestia, en un momento en el que recibía de nuevo la confianza de parte del técnico Carlo Ancelotti.

Duván Zapata, Luis F. Muriel y otros colombianos goleadores en las ligas de Europa

José Eulises Mina, papá de Yerry, atendió este lunes a GolCaracol.com y se refirió a la situación que vive el espigado defensor del Everton y la Selección Colombia.

Publicidad

“Hoy que hablamos lo iban a evaluar para tomar los correctivos. Yo le deseé muchos éxitos y que se recuperara cuantos antes, pero hay que esperar el dictamen médico. Mañana pienso llamarlo para saber cómo le fue”, le dijo Mina a este portal.

Para José Eulises las constantes lesiones son un problema que no solo debe revisar con detenimiento el jugador, sino también su familia en Colombia.

“Es preocupante la cantidad de lesiones que ha tenido en el último tiempo. No sé qué esté pasando. No solamente él como jugador de fútbol debe revisarse, sino nosotros como familia también debemos mirar cómo estamos fallando, para que no sufra más este tipo de lesiones. Él dice que se está cuidando, que se alimenta bien, duerme bien, y no sabemos lo que pasa”, aseguró.

“John Lucumí sería la apuesta de Boca, el tema es que tiene mercado en Europa”

Publicidad

“Como padres queremos ayudarle para que no piense tanto en nosotros, en los que estamos acá, y más bien mandarle ánimo para que pueda entrenar y trabajar sin preocupaciones”, agregó el papá del defensor.

Por último, el papá de Yerry dijo que el ex Santa Fe y Palmeiras, de Brasil, “es valiente, ha querido hacer historia en Everton y las lesiones no son nada bueno. Cuando él se lesiona, sufre mucho y nosotros lo sentimos”, concluyó.

Yerry Mina, de 25 años, ha jugado 29 partidos y ha marcado dos goles con el Everton en lo que va de la presente temporada.