José Heriberto Izquierdo: "Hacía tiempo no me sentía tan bien, estamos cerca de la recuperación"

Desde el 27 de abril de 2019, en el juego entre Brighton y Newcastle, José Heriberto Izquierdo no juega un partido oficial con su equipo en la Premier League de Inglaterra. Una lesión en la rodilla izquierda frenó la carrera del futbolista colombiano, de 28 años, quien viene en proceso de recuperación en el último tiempo.

Recientemente y durante la cuarentena por la irrupción de la pandemia del coronavirus, Izquierdo estuvo en cercanías a Pereira y solamente hasta en el mes de julio pasado regresó a territorio inglés, para ponerse a las órdenes de su club.

Este miércoles, el jugador de la Selección Colombia que participó en el Mundial de Rusia 2018, atendió algunos interrogantes de GolCaracol.com y se refiró a su presente en Brighton.

"Estoy bien, mejorando. Ha sido un proceso largo y difícil; pero creemos que después de tanto estamos muy cerca de conseguir el objetivo de estar cien por ciento para la competencia", comentó inicialmente.

¿Cómo lo encontraron los integrantes del cuerpo médico y el cuerpo técnico allá en Brighton?

"Mejor de lo que esperaban. La verdad es que por la cuarenta obviamente yo no contaba con los profesionales, ni con las máquinas adecuadas para recuperarme de mi lesión allá en Colombia. Y ellos lo tenían muy claro. Pero resultó saliendo todo muy bien y con lo que tenía, se hizo un buen trabajo base para seguir aquí en Inglaterra la recuperación".

¿Cómo se siente ahora y hay fechas aproximadas para regresar?

"La verdad desde hace mucho tiempo no me sentía así de bien, ha sido mucho tiempo y por lo mismo hay que tomar todo sin prisa ya que se necesita que el cuerpo poco a poco se adapte a la competencia. Por eso, la verdad no hay fecha exacta. Por el momento estoy haciendo algunos trabajos con el equipo y el resto aparte. Ir paso a paso integrándome con el equipo".

