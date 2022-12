José Luis Chilavert critica a Juan Carlos Osorio: “¿Qué ha ganado? Tenemos que hacernos respetar”

El exjugador paraguayo no se guardó nada y se refirió al técnico colombiano, quien no tiene segura su continuidad en la ‘Albirroja’. El DT sueña con la Selección Colombia.

José Luis Chilavert, fiel a su estilo, criticó a Juan Carlos Osorio, quien, en las últimas ruedas de prensa con la Selección de Paraguay, no deja claro su futuro con el equipo ‘guaraní’.

“Si yo fuera el presidente de la APF, Juan Carlos Osorio ya estaría en Colombia”, dijo el exarquero, opinando sobre qué haría el en caso de que pudiera decidir el futuro del técnico risaraldense.

Además, ante los medios de su país preguntó “¿Qué ha ganado Osorio? Tenemos que hacernos respetar, Paraguay tiene historia y no depende de él”.

Al ser cuestionado sobre la dirigencia de Robert Harrison, presidente de la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol), y de cómo ha tratado el tema del estratega colombiano, mencionó que “Harrison lo debería sacar, hace mucho tiempo hace un papelón, estamos de fracaso en fracaso, se viene manejando mal, por eso no clasificamos a Rusia, si las cosas siguen por amiguismo, vamos a seguir perdiendo”.

Por último, no se guardó nada contra Juan Carlos Osorio y señaló que “le di la bienvenida, le dije que le espera un trabajo duro, pero no tiene pensamiento en Paraguay. No necesitamos que vengan extranjeros de menor categoría a querer enseñarnos a jugar fútbol”.

