José María Pazo: “David Ospina, para mí, es el mejor arquero del mundo, por sus actuaciones”

David Ospina y su presente generan todo tipo de comentarios positivos en Europa, pero también en nuestro país. Y mucho más de otro arquero y hombre de fútbol como es el recordado José María Pazo.

“Unos años atrás, yo dije, en este momento estamos hablando de dos porteros de buenas condiciones como Neuer y Ter Stegen, pero dentro de tres o cuatro años hablaremos de Ospina como el mejor arquero del mundo”, inició diciendo Pazo, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Además, el exguardameta confirmó lo que piensa, este miércoles, y afirmó que “para mí él es el mejor, no porque sea colombiano, sino por sus actuaciones, por lo que ha hecho en sus últimas temporadas con Selección, enfrentando a Brasil, Argentina, Uruguay, además en sus clubes se ha enfrentado a los mejores, lo califican ellos allá como el de mejores notas allá”.

Por último, José María Pazo también se animó a decir que David Ospina es el mejor arquero en la historia de la Selección Colombia.

“No sé porqué ustedes se impresionan por las condiciones de David, ha mostrado siempre lo que iba a ser y lo que ha sido: serio, ejemplar, atajador, seguro, que le da seguridad a su equipo, transmite eso a sus compañeros, si lo declaran y lo eligen como el mejor arquero del mundo en una liga como la italiana no se están equivocando. Calero, Mondragón, René Higuita también, Pedro Antonio Zape y seguirán siendo mis amigos, pero David está encima de todos nosotros, lo que ha hecho David no tiene marca, por favor, y no tiene techo, está y sigue creciendo”, finalizó.