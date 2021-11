José Mourinho colocó a Juan Cuadrado como ejemplo, sobre el buen recambio que debe tener un jugador

La Roma, dirigida por José Mourinho, está teniendo una mala racha de partidos. Dejando escapar puntos importantes tanto de local como de visitante en la Serie A y en la Conference League.

La última derrota de la 'loba' frente a Venezia, lo que generó que el estratega portugués mostrara su inconformismo con la plantilla que posee el club, resaltando tener una nómina corta y con pocas opciones al momento de querer modificar un planteamiento.

"Si hay una plantilla desequilibrada, sin tener las mismas opciones en un papel, cuando el campeonato se hace serio y pierdes jugadores por sanciones y cansancio, debes ser entrenador de reacción, no de construcción", comentó 'Mou' para 'Sky Sport' y 'DAZN'.

Esto lo llevó a analizar a los demás clubes de la liga italiana, equipos como Inter, Juventus y Milan. Mencionando la importancia de tener a jugadores como el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que son desequilibrantes y polifuncionales dentro del campo.

"Debes solucionar problemas que la plantilla no puede solucionar: no tenemos dos jugadores por cada posición. Karsdorp estaba cansado, y no podía sustituirlo. No es como con Darmian y Dumfries, Kjaer y Romagnoli, Danilo o Cuadrado…", enfatizó el director técnico de la Roma.

Juan Guillermo Cuadrado viene de resolver un compromiso frente a Fiorentina, ingresando sobre los últimos minutos de juego, el colombiano anotó un golazo para que Juventus se quedara con los tres puntos en condición de local.

Publicidad

Por ahora, 'El Panita' se concentra con la Selección Colombia, pensando en los juegos frente a Brasil y Paraguay, válidos por las Eliminatorias Sudamericanas.