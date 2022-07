José Peseiro: "James Rodríguez es crack, extraordinario; es triste no verlo en los mejores clubes"

James Rodríguez se prepara para afrontar una temporada más en el Al-Rayyan de Qatar, a la espera de que llegue alguna oferta que le permita volver a Europa.

En la campaña pasada, el volante de la Selección Colombia no pudo actuar demasiado debido a una seguidilla de lesiones, que lo tuvo más afuera que dentro del campo.

En 'Gol Caracol' hablamos con José Peseiro, exentrenador del Porto, equipo por donde pasó el número '10' y quién además fue asistente técnico de Carlos Queiroz en el Real Madrid. El actual director técnico de la Selección de Nigeria habló de las cualidades de James Rodríguez y su presente.

¿Todavía ve posible la opción de que James Rodríguez esté en una Liga Europea de las mejores?

"Por supuesto que sí. Para mí es una sorpresa lo que está pasando con James Rodríguez. Él estuvo en Portugal y en el Porto fue un ‘crack’. James tiene perfume de fútbol, con calidad, extraordinario. Recuerdo como combinaba bien con los delanteros, como asistía, como asociaba. Es un jugador portentoso, de cualidades enormes, que yo creería que debería estar en un nivel más alto, porque tiene el potencial y la capacidad para eso. Es un distinto, pero no sé qué pasó en su carrera para estar en el top, porque pienso que tiene todo para estar ahí, en los mejores equipos del mundo. Hace cosas que nadie espera, el pase, la forma como recepciona, asiste y guarda el balón. Para mí ha sido una sorpresa verlo en Qatar y no en clubes del nivel que tiene".

Además, está en la Liga de Qatar, que incluso en Asia, puede no ser de las mejores

"Es cierto, no es la mejor en Asia. Hay muchos jugadores que llegaron ahí porque va a haber un Mundial y la liga del país podría tener una mejor apreciación en la cabeza de cada persona o porque simplemente paga más que en otros lugares. Pero con James es distinto, no es un tema de Qatar, Emiratos Árabes o Arabia Saudita, él tendría que estar en los mejores equipos del mundo, porque tiene capacidad para eso. Lo que hizo en Portugal fue fantástico. Ha perdido la consistencia, es verdad, pero es distinto, de calidad innata. Hace cosas sublimes, pero algo pasó, porque es muy bueno".

Algo que afectó mucho a James Rodríguez fueron las lesiones y eso pudo no haberlo hecho muy atractivo para algunos técnicos. ¿Si fuera entrenador de uno de los equipos de punta en Europa, se llevaría a James Rodríguez?

"Yo evalúo la condiciones que tiene. Hay jugadores que tienen una capacidad mayor para hacer las jugadas, imaginación, la técnica, la forma como mira las cosas, de la manera en que otros no pueden hacerlo y eso es lo que me seduce de James. Es una pena, una tristeza, no verlo en los mejores equipos del mundo, porque tiene esa capacidad. Viendo el potencial que tiene, te puedo decir que es un crack, que por algunas cosas no ha podido confirmarlo en la cancha, para estar en los mejores equipos del mundo. Si yo estuviera en un gran equipo, me gustaría que James estuviese ahí".

Otro de los clubes que se ha nombrado como posible futuro de James es la Roma. ¿Cree que encajaría en el proyecto de José Mourinho?

"José Mourinho sabe que es un crack, así como yo, pero él lo tiene que decidir".