José Peseiro: "Luis Díaz terminó la temporada entre los diez mejores del mundo"

Luis Díaz se encuentra realizando su primera pretemporada con el Liverpool , a cargo de Jurgen Klopp, con miras a lo que será la campaña 2022-2023.

Este jueves, los 'reds' superaron 5-0 al Leipzig, en encuentro preparatorio y tanto el guajiro como sus compañeros afinan detalles para disputar todas las competencias del segundo semestre del año.

Precisamente para hablar del futbolista colombiano que actúa en el Liverpool, 'Gol Caracol' contactó a José Peseiro, exentrenador del Porto, club donde jugó Luis Díaz y en el que supo brillar.

¿Cómo le ha parecido la adaptación de Luis Díaz al fútbol inglés?

"Luis Díaz ha hecho una actuación sensacional en Portugal. Jugué contra él en la Copa América, recibió una roja. Cuando regresó, después de esa expulsión, lo hizo de la mejor manera. En la liga portuguesa puso un punto estratosférico, ha sido extraordinario. Cuando se fue a Inglaterra era el jugador más fuerte, decisivo e impactante de Portugal y la verdad es que llegó a la Premier League, sin conocer la competencia, no habla inglés, a adaptarse a otro juego, otra estructura, otro entrenador y lo ha hecho fantástico. Luis Díaz ha mostrado a todos la calidad y la capacidad que tiene, porque llegar a Liverpool, jugando mucho de inicialista, es genial, es una pena no verlo en el Mundial".

¿Desde que jugaba en Portugal ya veían que podría ser tan importante internacionalmente?

"Por lo que hizo con Colombia en la Copa América, lo que hizo con Porto en Portugal, uno pensaría que va a jugar bien, pero uno pensaría que llegar a Liverpool, que es un equipazo, de los mejores del mundo y jugar sería difícil. A pesar de eso, lo hizo, con alguna sorpresa, no mucha, por lo que ha mostrado en Portugal, pero era muy difícil decir que podía llegar donde está".

¿Cree que Luis Díaz puede estar entre los diez o veinte mejores jugadores del mundo?

"La temporada la terminó en esas posiciones, es seguro, entre los diez mejores del mundo".

¿Cuál es la característica que más destaca de Luis Díaz?

"El jugar muy rápido y bien, porque no es fácil. Es solo para algunos, porque lo que Luis hace con verticalidad, con velocidad, lo ejecuta bien. No es fácil ganar espacio, llegar al uno contra uno y controlar el balón, manteniéndolo para poder decidir. Tampoco es fácil para un jugador muy rápido asociar bien, Luis tiene esa capacidad, la ha desarrollado en los últimos años. Creo que Porto y Sergio Conceicao han sido muy importantes en esto. Luis Díaz era muy rápido, agresivo e intenso en ataque, pero ahora tiene la capacidad de temporizar, asociar, combinar, lo que no es normal en alguien muy veloz".

¿Por qué cree que Colombia no pudo clasificar al Mundial de Qatar?

"No siempre los buenos jugadores construyen un buen equipo. Creo que Colombia tendría que estar en el Mundial con el grupo que tiene. No sé si el cambio de entrenador ha sido benéfico para la Selección y estamos hablando de dos directores técnicos buenos, pero no creo que haya sido bueno cambiar en la mitad del camino. Colombia hace falta en el Mundial, hace buenas Copas del Mundo, porque tiene capacidad".