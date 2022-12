No, gracias.

José 'Trencito' Valencia no va más con Central Córdoba: este viernes se desvinculó del club. El delantero colombiano no seguirá en el equipo argentino en este 2020 y tendrá que buscar un nuevo equipo para el presente año.