José Valencia: “Es muy triste lo de Ecuador, yo estoy solo y tengo que tener paciencia”

El delantero colombiano del Delfín ecuatoriano charló con GolCaracol.com sobre la dura situación que se vive en el país vecino, donde las familias no pueden darle cristiana sepultura a sus seres queridos y en algunos casos han tenido que tirarlos.

José ‘Trencito’ Valencia vive en carne propia el duro momento que atraviesa Ecuador por el coronavirus, uno de los países más afectado en Suramérica.

"Vivo en una residencia del Levante, con cuatro compañeros más y dos tutores del club"

Desde la ciudad de Manta, el delantero colombiano habló con GolCaracol.com sobre la difícil situación y las desgarradoras historias que se viven a diario, ya que el sector de la salud está colapsado y hay más de 3 mil contagiados y casi 200 muertos por el COVID-19.

El ‘Trencito’ afirmó que está bien, con buena salud y siguiendo todas las recomendaciones que les han dado, pero también señaló que es difícil encarar esta situación sin su familia y hasta ha pensando “en agarrar la maleta y así sea caminando llegar a mi país”.

¿Cómo se vive esta situación del coronavirus en Ecuador?

“Una de las cosas que complicó mucho las cosas acá en Ecuador, en especial en Guayaquil, fue que la gente continuó haciendo su vida normalmente e hizo que tuvieran mas contagiados. La situación no la muestran mucho a nivel internacional pero aquí estando en el país es muy triste porque familiares prácticamente tirando a un ser querido afuera de sus casas, por evitar el contagio, ya que fallecen. Lo más difícil que he escuchado es quemar a sus familiares en el patio de su casa, esta complicadísimo, el tema de salud está colapsado, tanto así que personal voluntario está trabajando en las morgues para embalsamar los cuerpos y ponerlos en los ataúdes”.

¿Qué medidas drásticas han tomado en ese país?

“El tema aquí yo estoy a cuatro horas de Guayaquil, estoy en Manta que es el segundo puerto más importante de Ecuador y es una ciudad que ha tenido mucho desarrollo, a raíz de la llegada de mucho estadounidense para invertir acá y buscan un lugar tranquilo porque hay playa, eso ha ayudado a que el tema acá no evolucione mucho. A raíz de lo que se vio en Guayaquil se tomó conciencia y cerraron la ciudad. La policía todo el día en la calle y se maneja un pico y placa con las cédulas para ir a mercar. Además, solo están abiertas las tiendas de 8:00 a.m. a 12 del mediodía, luego no hay opción de comprar nada”.

¿Usted cuenta con buenas provisiones de comida?

“Por suerte maso menos a raíz de que no pude irme o estar con mi familia, opté por llenar la nevera y que no me falte nada, para no salir. Además, me tocó comprar implementos deportivos para hacer gimnasio y movilidad acá en la casa porque el tema está complejo, y hay incertidumbre porque no se sabe cuándo se va a normalizar todo. El equipo no te dice nada porque no se sabe. Estoy solo y es cuestión de llenarme de paciencia, gracias a Dios están las redes sociales para uno entretenerse y para hablar con mi familia y con mi hijo, quien ha estado sufriendo un poco más los últimos días, porque extraña”.

¿Es más difícil encarar esto sin la compañía de la familia?

“Ayer se lo decía a Sebastián Rincón y a Luis Sinisterra, que no es lo mismo solo y encerrado en esta situación, que estar solo, pero asistiendo a los entrenamientos y saliendo. La verdad es un poco estresante, hay días que me provoca agarrar una maleta y así sea caminando llegar a casa”.

¿Pensó en volver a Colombia?

“El tema fue que, a la mayoría de mis colegas, no solo acá en Ecuador, sino también en Argentina y hasta en Italia, porque he hablado con Duván Zapata, fue quizás un poco de falta de información, porque teniendo la suficiente habría dado la posibilidad de hablar con el club y tomar una decisión mas rápida. Cuando yo me quería ir ya los aeropuertos estaban cerrados, no tuve mucha opción, pero fue más por falta de información, una semana antes habría tomado una mejor decisión”.

