Juan Alegría, fue goleador de la Selección Colombia Sub-15 y dirigido por Steven Gerrard en Rangers

En charla con Gol Caracol para la sección ‘embajador de la semana’, Juan Diego Alegría Arango contó su historia de éxito, basada en el talento, dedicación y madurez, hasta conocer a ídolos de su infancia, compartir cancha con referentes del balompié nacional y marcar su propia historia y registros en las diferentes categorías de la Selección Colombia, especialmente en la Sub-15, con quien se consagró máximo goleador del Sudamericano en 2017.

El futbolista de 21 años remonta sus inicios justamente a Ibagué, la ciudad que lo vio nacer profesionalmente desde las inferiores en el equipo más representativo de la región, Deportes Tolima, club al que, luego de varios años, logró subir al primer equipo estando muy cerca del debut profesional, que posteriormente se daría al otro lado del mundo.

“Yo inicié en el 'Vinotinto y Oro', donde estuve 3 años. A mí el que me sube al primer equipo es Hernán Torres, pero yo estuve pocos meses ahí, que fue cuando llegó la pandemia y justo ese mismo año se me acababa contrato; no entrené mucho, solo regresamos a prácticas como en abril o mayo y a mí se me acaba el contrato en junio, entonces entran en los últimos 2 meses”, indicó Juan Alegría.

Sin embargo, Alegría Arango no contaba con que su presencia estaba dentro de los planes del estratega ‘pijao’, quien le solicitó quedarse para hacer proceso y estar dentro de las opciones a lo largo de la temporada: Antes de salir él me dijo que si me quedaba yo iba a jugar seguramente porque le gustaba las características y el estilo de juego mío, de todas maneras no acepté y simplemente salí porque en su momento fui goleador de la selección Colombia Sub-15 en el Sudamericano 2017 y como que no tuve ese ritmo de competencia que esperaba; ya había como un antecedente en la Sub-20 de Tolima y no quería correr ese riesgo”.

“Cuando yo salgo, afortunadamente se me abrieron las puertas en el exterior por el pasado en selecciones Colombia Sub-15 y Sub-17 y llegué al Honka FC de Finlandia. Yo considero que los procesos en las inferiores del equipo nacional fortalecen la hoja de vida de un jugador”, sentenció el joven futbolista de 21 años, quien se aventuró en el fútbol del ‘Viejo Continente’, del que considera, no ha tenido problemas para la adaptación, ya que su inglés es bueno y, con miras a ese fortalecimiento y acople cultural, está en planes de aprender una nueva lengua.

Después de su paso por el Honka, club al que nuevamente regresaría y del que actualmente es figura con siete anotaciones y cuatro asistencias en 34 encuentros, Juan Alegría primero viajaría a Escocia, para vestir los colores del Rangers, donde no solo compartió con Alfredo Morelos, sino que también vivió una experiencia a nivel profesional que nunca olvidará.

“Yo llego a Rangers, pero al segundo equipo, sin embargo, Steven Gerard me subió al primero donde compartí con Morelos. Nosotros compartimos las veces que yo entrenaba en el primer equipo dentro y fuera de la cancha, él me acogió bastante bien en ese proceso de adaptación, es una excelente persona la verdad”, dijo Arango, quien confesó en Escocia le sucedió lo mismo que en Tolima con Hernán Torres, eso sí, con un final un poco triste, pues, cuando el estratega inglés sale del club, de igual manera a él lo bajaron de la plantilla principal.

De todas maneras, el mismo futbolista relató que, a pesar de que la experiencia no duró más tiempo de lo que esperaba, fue de bastante aprendizaje y más que eso, como un sueño cumplido: “A Gerard yo lo veía en la televisión, en muchas escenas desde la parte exterior y ya tenerlo cerca fue un lujo, por ende, me inquieté en aprender en el momento que estuve con el primer equipo y son experiencias que uno nunca olvida”.

“Imaginé que él iba a ser una persona fría, entendiendo que vengo a su equipo desde una posición que no me permite estar tampoco tan cerca o en el radar de él, pero cuando yo tengo las primeras palabras con él, bueno, la bienvenida, posteriormente empezamos entrenamiento, pero siempre tuve un apoyo por parte de él y el cuerpo técnico, siempre me corregían, me apoyaban en el momento y una persona de la magnitud que todos sabemos, el tenerlo al lado y aprender de la manera en que me hablaba, me enorgullece”, complementó el jugador ibaguereño.

Ya con la salida del entrenador, su tiempo y participación en Rangers no fue el esperado, razón suficiente para tomar cartas en el asunto, regresar nuevamente a al Honka de Finlandia, conjunto del que actualmente es figura, suma una gran cantidad de minutos y ritmo, además de tener gran respaldo en materia ofensiva por sus goles y asistencias, que lo hacen ficha clave del equipo.

Aunque su cabeza y mente actualmente están en su actual equipo, Alegría no descarta la posibilidad de llegar a otro equipo en el ‘Viejo Continente’ o de Colombia: “Yo pienso que en el fútbol colombiano hay clubes con mucha jerarquía he tenido la posibilidad de tener algunas ofertas del fútbol colombiano y al fin y al cabo es fútbol consideró que se pueden valorar las opciones y por qué no en el momento que sea respectivo hoy día soy enfocado acá, pero también hay opciones que se pueden analizar”.