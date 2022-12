Juan C. Hernández: ''No sé si el Watford me retenga, quiero ir a un grande de España''

El atacante pereirano fue convocado a la Selección Colombia para los duelos preparatorios contra Estados Unidos y Costa Rica, tras un gran arranque en el fútbol español.

Juan Camilo Hernández, delantero colombiano, confesó que saldrá del Huesca, equipo español en el que se encuentra a préstamo, y dependerá del Watford, dueño de sus derechos, para definir su futuro.

Publicidad

Vea acá: ¡Quintero y Borré brillaron en Libertadores! Vea los goles de River Plate frente a Independiente

Este miércoles, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el 'Cucho', como se le conoce, reveló algunos detalles de su presente y lo que será vestir la camiseta de la Selección Mayor de Colombia.

''No estaba confiado, pero sabía que había hecho un buen trabajo y que lo había demostrado'', contó Hernández sobre su convocatoria al cuadro nacional.

Sobre su próximo paso en Europa, el delantero dijo: ''Pase lo que pase saldré de Huesca, no sé si el Watford me ceda o me quiera retener. En lo personal me gustaría seguir en España, en uno de los equipos grandes''.

Publicidad

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

Habiendo declarado eso, el jugador aceptó que un equipo grande de LaLiga había preguntado por él. ''Barcelona en su momento llegó a preguntar por mí, sobre la cláusula, pero hasta ahí quedó todo.''

Publicidad

Para finalizar, al ser preguntado por su participación en el Suramericano Sub-20 el año entrante en Chile, Hernández dijo: ''Yo hablé el tema con el 'profe' Arturo Reyes y le fui sincero; es muy complicado que el Huesca me preste para el torneo. No depende solo de mí, vamos a ver qué pasa.''