Juan Cabezas no se desespera: “Me mantengo en óptimas condiciones, a la espera de concretar algo”

Juan David Cabezas se encuentra libre, y con su talento las ofertas no faltan, pero aún no tiene nada concreto y se entrena en Cali junto a otros futbolistas, a la expectativa de poder trabajar en este 2021.

Mientras tanto, el experimentado mediocampista atendió a GolCaracol.com desde suelo vallecaucano y se refirió a su actualidad, recordó su paso por el Houston Dynamo , en la MLS y hasta de su pasado en el Medellín.

Además, brevemente Juan David Cabezas contó de su fallido paso al Tolima, aunque como él mismo lo expresó: “Dios dispone todo para bien y por algo no se dio”.

¿Cómo le fue en su experiencia más reciente en Houston Dynamo?

“Supremamente enriquecedora, aprender el idioma, las costumbres, la forma de vida, el fútbol como tal ha crecido muchísimo, más de lo que uno creía, yo estaba muy engañado por el nivel de allá, pero hay mucha calidad. En la parte física, técnica, en todos los aspectos realmente fue enriquecedor y más en lo personal, traté de sacarle el mayor provecho, fueron tres años productivos”.

¿Y qué recuerda de su paso por el Medellín?

“En la pretemporada del 2016 me manifiestan que el profe no me iba a tener en cuenta, tratamos de buscar una buena posibilidad y salió una buena oportunidad en el Medellín, un equipo con base, con experiencia, una ciudad que me llama mucho la atención, la hinchada es de admirar, no lo dudé y fui. Llegué tarde, llevaban unos partidos, no había hecho una buena pretemporada y más que estaba Dani Torres, Didier Moreno, Goma Hernández, pero seguí entrenándome y de una manera u otra Dios me recompenso esa perseverancia y me tocó en el momento más bonito del torneo, en la final”.

Iba a regresar al fútbol colombiano, al Tolima, ¿qué pasó?

“Fue una situación que yo respeto, la decisión del médico y las directivas con respecto a mi forma o lo que tuvieron en cuenta que no pasaba los exámenes médicos, no me quiero alargar o entrar en detalles, pero me hubiera gustado que la apreciación se hubiera confirmado con imágenes diagnósticas, ya que realmente me sentía en optimas condiciones, cosa que no paso. Luego no tengo más que decir y agradecerle al equipo por interesarse en mis servicios y Dios dispone todo para bien y por algo no se dio”.

¿Qué será del futuro de Juan David Cabezas?

“Efectivamente tratando de mantenerme en óptimas condiciones, no solo yo sino varios acá en Cali tenemos un grupo grande sino de mucha calidad, nos mantenemos bien, así la espera se hace más amena. Ya entonces esperando que se pueda concretar algo que hay en curso, si es aquí o por fuera por supuesto que es la idea de uno como profesional ya cuando ha tenido bastante experiencia en su país es seguir creciendo y experimentado otras cosas, en la edad que uno va entrando quisiera seguir en el exterior, estoy tranquilo, preparado y simplemente esperando en que Dios tendrá lo mejor para mí y en ese orden de ideas no me desespero”.

Usted ya hizo parte de la Sub-20, ¿no deja de soñar con la Selección Colombia de mayores?

“Es gratificante y esperanzador y no solo desde ahora los cuerpos técnicos están mirando y tienen en el radar a todo el mundo, pero lo vemos con el microciclo del torneo local y quizás han llamado jugadores que estaban muy en el radar de la gente o periodismo pero del entrenador sí. Mientras uno tenga la disposición y el deseo de sobresalir y tenga una regularidad seguramente esa posibilidad llegará, y si no llega por lo menos tiene la tranquilidad”.