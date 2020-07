Juan Camilo 'Cucho' Hernández cerró su etapa en el Mallorca: "No es un adiós sino un hasta luego"

Luego de culminar la temporada de la Liga Santander de España y consumarse el descenso del Mallorca a segunda división, Juan Camilo Hernández aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje de despedida de lo que fue su casa durante un año.

"Agradecido con cada uno de mis compañeros, con el cuerpo técnico, directivos y demás personas que hacen un trabajo silencioso excepcional por hacerme sentir uno más desde el primer día", puntualizó el delantero pereirano.

El 'Cucho' tuvo un rendimiento sobresaliente en el club de Baleares, siendo pieza fundamental en la reanudación de la Liga luego del parón por la pandemia de la Covid-19, anotando 3 goles en 10 partidos. El paso de Hernández por el Mallorca dejó un saldo de cinco 'dianas' en 22 apariciones, 17 de ellas como titular.

Aunque fue corta su estadía en la entidad mallorquina, las buenas actuaciones del ex jugador de América de Cali y Deportivo Pereira le validaron para ganarse el cariño de los aficionados y ser catalogado como uno de los mejores futbolistas del Mallorca en la temporada "Los llevaré siempre dentro de mi y espero que no sea un adiós si no un hasta luego".

Ahora, Juan Camilo Hernández tendrá que definir su futuro una vez vuelva al Watford inglés, club dueño de sus derechos deportivos y que sueña con no perder la categoría.