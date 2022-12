Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández: “Espero dar lo mejor de mí en Mallorca para volver a la Selección”

El atacante colombiano se entrenó esta semana por primera vez con el cuadro español, luego de recuperarse de la lesión que sufrió durante el pasado Mundial Sub-20.

Juan Camilo Hernández cuenta los días para regresar a los terrenos de juego. Tras varios meses de realizar trabajos diferenciados, su principal objetivo en estos momentos es el de poder debutar con su nuevo club, el Mallorca, de España.

Con esta meta en mente, el ‘Cucho’ habló con los medios oficiales del Watford, de Inglaterra (@WatfordFC en Twitter), dueños de sus derechos deportivos.

Durante la charla, Hernández recordó sus mejores momentos en el fútbol español, con la camiseta del Huesca; con la que tuvo oportunidad de ascender a primera división y, además, de ser el segundo jugador en la historia, junto a Sergio Agüero, en anotarle en una misma temporada en condición de visitante a Barcelona, Valencia y Real Madrid.

“Obviamente me hubiera gustado anotar más goles, así no fuesen tan relevantes como estos. Pero bueno, igual fueron importantes porque se dieron en condición de visitantes y en partidos significativos”, afirmó.

¿Cuál fue su mejor momento en España?

“Cuando ascendí con Huesca. Fue un día increíble, va a quedar siempre grabado en mi memoria. Y ya momentos puntuales, me quedó cuando le marqué gol al Barcelona y al Real Madrid, fueron instantes también bonitos”.

¿Con cuál de esos goles se queda?

“El que me generó una mejor sensación fue el del Real Madrid, en el Bernabéu. Fue diferente porque estaba toda mi familia en el estadio. Cuando estás pequeño y ves a los grandes jugadores marcar en ese escenario, y luego lo haces tú, es algo muy bonito”.

¿Espera volver a la Selección Colombia?

“Tu juego lo vas mejorando en cada entrenamiento. Ahorita está el Torneo Preolímpico, que se juega con la Selección Sub-23 y tengo la posibilidad de estar ahí o, si se me dan las cosas, en la de mayores. Trabajaré para eso. Me estoy preparando al máximo para dar lo mejor de mí en Mallorca y tener la oportunidad de volver a la Selección”.

¿En qué se diferencia el fútbol inglés con el español?

“Me gusta el fútbol inglés. Junto con el español, tienen las mejores ligas del mundo. Son diferentes. En Inglaterra juegan más de ida y vuelta, mientras que en España todo es más táctico”.

¿Qué lo anima de jugar en Watford ?

“Me anima todo. Con solo el hecho de estar aquí en las instalaciones, solo me dan ganas de jugar. Es el club que me dio la oportunidad de pisar Europa. El que me vio a los 16 años y confío en mí. Así que sería un gusto jugar aquí, en un tiempo no muy lejano.

Vea aquí la entrevista completa con los medios oficial del Watford :

