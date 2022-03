Juan Camilo 'Cucho' Hernández: "Me gustaría estar concentrado con la Selección Colombia"

Juan Camilo Hernández es uno de los jugadores colombianos presentes en la Premier League y que, además de ello, ha tenido buenas presentaciones con su club, Watford, en las últimas fechas de la Liga Inglesa, destacándose con varias anotaciones con el club dirigido por Roy Hodgson.

El delantero, que no fue tenido en cuenta por Reinaldo Rueda para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, conversó con el diario Marca sobre la Selección Colombia, en donde mostró su deseo de volver a vestir la camiseta de la 'tricolor'.

¿Qué dijo Juan Camilo Hernández sobre la Selección Colombia?

"Me encantaría estar concentrado. No hay nada más bonito que jugar para tú país", afirmó del atacante pereirano, quien no ha entrado en las convocatorias del técnico vallecaucano.

El exAmérica aprovechó, de igual manera, para mostrar su apoyo al seleccionado nacional que aún tiene opciones de clasificarse a la próxima cita mundialista.

"Desde la lejanía apoyaré como un seguidor más", concluyó el 'Cucho'.