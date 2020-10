Juan Camilo 'Cucho' Hernández "sacó de quicio a Gerard Piqué y a Lenglet, pero le falta el gol"

Hundido en la grada tras ser sustituido por el turco Enes Ünal casi al final del duelo ante el Barcelona, Juan Camilo "Cucho" Hernández reflejó en un rostro cabizbajo su impotencia por la clara ocasión que erró justo antes de salir de un campo en el que se exhibió durante casi 90 minutos.

'Cucho' Hernández y las chances que falló con Barcelona: una dio en el palo y la otra se fue afuera

El equipo dirigido por Ronald Koeman sufrió al jugador colombiano, incontrolable para la defensa del Barcelona , incapaz de frenar a un hombre lleno de recursos que sacó de quicio a nombres como Gerard Piqué o el francés Clément Lenglet. Pero al "Cucho" se le resistió, una vez más, el arte principal de un delantero: el gol.

Hasta los minutos finales del partido, el joven jugador del Getafe (21 años) dedicó sus esfuerzos a hacer trabajo grupal. Corrió sin descanso, acumuló kilómetros como casi nadie, fue de los primeros defensas, robó pelotas y, después, con el balón en los pies, filtró una gran cantidad de pases con criterio y peligro que pusieron contra las cuerdas al Barcelona.

El más claro lo disfruto el centrocampista serbio Nemanja Maksimovic, que en el primer acto disfrutó de un disparo muy claro desde dentro del área que salvó el portero brasileño Neto. El aguerrido medio del Getafe tuvo esa opción gracias al delantero colombiano, que asistió entre líneas a su compañero con una asistencia repleta de calidad.

En la segunda parte, lejos de bajar el nivel físico, el "Cucho" insistió sin descanso en la presión que siempre exige su técnico, José Bordalás. Y, ya al final, con el Barcelona volcado en la búsqueda del empate, disfrutó de dos oportunidades que habrían coronado su magnífica actuación.

Publicidad

Barcelona también se vio sorprendido en la Liga de España: derrota 1-0 con el Getafe

Primero, a los 82 minutos, superó en carrera a Piqué para completar un contragolpe con un disparo que desvió al larguero con la yema de los dedos Neto. Y, después, en el 88, cuando iba a ser sustituido, falló su ocasión más clara desde que juega en el Getafe. Completamente solo delante del guardameta azulgrana, con mucho tiempo para pensar cómo disparar, mandó la pelota a la grada por encima de la portería.

Justo después salió del campo compungido. Se sentó en la grada, agachó la cabeza y la metió entre sus rodillas. Algún jugador del Getafe intentó consolarle. Tras firmar un gran partido, se quedó sin el premio que todo delantero anhela.

Menos de 24 horas después del choque, su compañero en la delantera y autor del gol de la victoria, Jaime Mata, salió al rescate del "Cucho" en rueda de prensa:

"Después del partido estuve con él, animándole. Sabía que era un partido en el que había hecho un desgaste y un esfuerzo brutal. Tuvo la jugada para llevarse el premio del gol que se merecía. Además, habría abierto su casillero de goles, que era importante", dijo.

“Viendo cómo le va a James y lo feliz que es en Inglaterra, creo que Isco seguirá su ejemplo”

Publicidad

"Se quedó con esa espinita, pero hay que quedarse con todo lo contrario, que está siendo titular en la delantera por todo lo que está aportando al equipo. Lleva asistencias, está aportando un trabajo increíble, nos está dando muchísimo y es con lo que se tiene que quedar. Con ese trabajo que hace, lo otro llegará seguro", agregó.

El caso es que aunque el "Cucho" no ha celebrado todavía ningún gol con el Getafe esta temporada, está completando un curso excepcional. Se ha hecho con un hueco en el once del siempre exigente Bordalás y ha asombrado en partidos como el del Barcelona o el del Betis, en el que regó de asistencias a sus compañeros. Sin embargo, no sonreirá por completo hasta que no cumpla con su cuenta pendiente: celebrar un gol.