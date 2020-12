Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, suspendido cuatro partidos por criticar a los árbitros españoles

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue suspendido este lunes con cuatro partidos. La decisión la tomó el Comité de Competición de la Liga de España, después de que el delantero colombiano haya criticado el arbitraje tras el partido contra Granada, el pasado 26 de octubre.

“No me gusta meterme en polémicas arbitrales, el trabajo de los árbitros es difícil, pero es que se complican la vida solos. No pasa nada en que se tome un minuto en ver la jugada, me parece de locos. Es lo que hay, pero lo que sí me molesta en lo persona que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto. Te condiciona el partido", aseguró el pereirano sobre la actuación del juez Gil Manzano de aquel partido.

El Comité le abrió una investigación el pasado 4 de noviembre al ‘Cucho’ Hernández , quien finalmente terminó recibiendo la más dura sanción; si se tiene en cuenta que otros protagonistas de la Liga de España no fueron juzgados de igual manera.

Como es el caso de Ronald Koeman , a quien también le habían abierto un expediente disciplinario por haber criticador el arbitraje del clásico entre Barcelona y Real Madrid, pero no recibió ningún tipo de sanción.

Según el reporte del Comité de Competencia, el técnico del cuadro catalán no atentó al estamento arbitral, ya que sus palabras fueron dirigidas al VAR .

Tras conocerse la sanción, el colombiano se manifestó en sus redes sociales y afirmó que "como saben me han sancionado con cuatro partidos por dar una respetuosa opinión. Sobra decir que no diré nada, pero ya sabrán lo que pienso".

De esta manera, ‘Cucho’ Hernández se perderá los partidos que Getafe tendrá contra Atlético de Madrid, Valladolid, Elche y Huesca.

Hola a todos. Como saben me han sancionado con 4 partidos por dar una respetuosa opinión. Sobra decir que no dire nada pero ya sabrán lo que pienso...



A trabajar y animar a mis compañeros desde fuera💪🏽. pic.twitter.com/DNfo113HKL — Juan C. Hernández (@cucho1099) December 28, 2020

