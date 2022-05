Juan Camilo Hernández fue premiado por el Watford con el mejor gol de la temporada

Juan Camilo Hernández no tuvo la temporada deseada con el Watford, ya que su equipo no pudo mantener la categoría en la primera división de la Premier League. No obstante, el habilidoso jugador colombiano fue uno de los 'pocos' que se salvó en cuanto al rendimiento en los 'hornets', debido a que cada vez que salió a las canchas en Inglaterra no defraudó con su buen fútbol, acciones desequilibrantes y goles.

Precisamente, este último factor fue uno de los más halagados y reconocidos por los aficionados del Watford, quienes le dieron un reconocimiento este domingo al finalizar el duelo contra el Leicester City, válido por la jornada 37. El ''Cucho' fue distinguido con el mejor gol de la campaña 2021/2022 de su equipo; el tanto fue el que le anotó al Arsenal el pasado 6 de marzo. Un verdadero golazo de chilena

Tras recibir el merecido trofeo, el jugador colombiano no dudó en compartir una fotografía en sus redes sociales oficiales. Allí posa sonriente con su galardón en mano y al fondo se observa el estadio Vicarage Road. El pereirano agradeció el reconocimiento, pero lamentó que no hayan podido conseguir el objetivo principal, que era mantener la categoría.

"Gracias por reconocer el mejor gol de la temporada. Pedimos disculpas por no conseguir la permanencia. Gracias por su apoyo incondicional", fueron las palabras de Juan Camilo Hernández.