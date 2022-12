Juan Camilo Hernández: "la presión me gusta, porque nací y vivo para el fútbol"

El delantero colombiano de la SD Huesca reaparecerá el próximo lunes ante el Sporting de Gijón,en partido de la Liga de Segunda División española, tras unos meses de baja por lesión.

"Estoy muy bien y muy contento. Las dos primeras semanas tenía dolor pero después me he sentido muy bien y ya he entrenado bien con el equipo", ha dicho en su primera comparecencia tras la lesión.

El Cucho espera reaparecer en un partido importante para los azulgranas porque aunque todavía son líderes con una cómoda ventaja sobre el tercer clasificado, acumulan varias jornadas consecutivas sin ganar.

"Vuelvo en un buen momento y estamos tranquilos porque jugamos en el Alcoraz que es un fortín y ahora cada punto es muy importante. Ahora tenemos dos partidos importantes ante el Sporting que está en un buen momento y después contra el Cádiz", ha comentado.

El colombiano ha reconocido que como consecuencia de las lesiones y sanciones no están atravesando un buen momento. "Sabíamos todos que iba a pasar, pero aún faltan doce jornadas. Hemos tenido un bajón y nos ha complicado, pero tenemos siete puntos de ventaja con el tercero y cuando estemos todos subiremos el nivel".

Otro aspecto que ha destacado el Cucho es el del apoyo de la afición oscense que les permite en su casa rendir a un excelente nivel.

"Lo más lindo es el cariño de la gente y todos han estado atentos y tengo que responderles como hasta ahora. La presión me gusta, porque nací y vivo para esto y la gente sabe que demostraré como hasta ahora lo que he hecho", ha concluido.