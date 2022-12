Juan Camilo Hernández: “Me sorprendió no estar entre los convocados a la Selección Colombia”

El delantero del Huesca, de España, habló sobre su presente en su equipo, el combinado ‘tricolor’ y del partido del fin de semana contra Barcelona.

Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, quien cumple su segunda temporada con el Huesca, elenco que logró el ascenso en la pasada campaña, habló con ‘El Camerino’, de ‘Blu Radio’ y no ocultó su sorpresa por no ser tenido en cuenta para los partidos preparatorios de la Selección Colombia, contra Venezuela y Argentina.

“A mí me sorprendió no estar en la lista, lo esperaba porque lo merezco, he demostrado que puedo llegar allí, pero hay que pasar la página y trabajar el doble, espero estar para los próximos amistosos”, dijo el jugador de 19 años.

‘El Cucho’ destacó que el ambiente en el Huesca es muy bueno en su primera temporada en la máxima categoría en España, “estoy muy contento por estar ya aquí, esta Liga es otra cosa, es una de las mejores del mundo, me he sentido muy bien, espero seguir demostrando por qué estoy aquí, seguir trabajando para conseguir objetivos”.

Sobre el compromiso contra Barcelona de este domingo por la cuarta fecha de la Liga, el jugador colombiano destacó que, “hay muchas ganas, mucha ilusión de enfrentar el partido contra Barcelona, es un calendario complicado, nos toca empezar de visitante porque están agrandando el estadio, han sido visitas muy duras, pero hemos podido sacar 4 puntos”.