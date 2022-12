Juan Camilo Hernández no está para 'aguas tibias': quiere Mundial Sub-20 y Copa América

El joven delantero colombiano charló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre su presente en el Huesca, de España, y la posibilidad que podría tener en la 'tricolor' Sub-20 y la de mayores.

Juan Camilo Hernández está pasando por un gran momento en el balompié español. El pasado domingo a pesar de la derrota frente al Real Madrid 3-2, logró marcar para su equipo .

Publicidad

Desde su llegada al equipo español, el ‘cucho’ ha tenido un gran rendimiento que lo ha llevado a la Selección Colombia y además se ha dado el lujo de marcarle goles al Barcelona y al Real Madrid, en el Camp Nou y Santiago Bernabéu, respectivamente.

En medio de su gran momento deportivo, el exAmérica de Cali se refirió al tema: "Estoy feliz por mi momento en el Huesca, tengo la cabeza puesta aquí, pero al final de temporada me gustaría poder estar con las dos selecciones", dijo Hernández en entrevista con 'Blu Radio'.

Vea también: Esta vez no hubo gol: 'Cucho' Hernández jugó en el empate 3-3 de Huesca contra Celta

Asimismo, habló de la posibilidad que existe de que el Huesca no lo preste para las competiciones con las Selecciones: "Es cierto que, si llegamos con opciones para no descender con el Huesca, el equipo puede tomar la decisión de no prestarme. No me quiero adelantar, estoy aguardando las dos opciones y que sea Dios el que tome la decisión de ponerme donde mejor sea ", aseguró 'El Cucho'.

Publicidad

El jugador, de 19 años, hizo referencia a la polémica con el tema de que la FIFA le exige al club prestarlo para los eventos de la Selección de mayores y la presencia en el Mundial Sub-20, la cual podría negociarse con el club.

"Sí, es un tema delicado, tanto el Huesca como las selecciones, tienen la obligación de llamarme, pero yo no estoy para meterme en esos asuntos, los equipos y la FIFA deben resolver eso, yo cumplo con rendir donde este", respondió Juan Camilo Hernández.

Publicidad

Por último, admitió que se siente mejor jugando de centro delantero y no de extremo: "Pues mira, en América me colocaron más de extremo, pero llegué acá y me pusieron de delantero, me gusta más y me siento mejor ahí. Pero donde me necesiten daré lo mejor de mí” cerró el colombiano.