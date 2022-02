Juan Camilo Hernández, presente en el triunfo del Watford 0-1 a Aston Villa de 'Dibu' Martínez

Watford dio un paso al frente en sus esperanzas de salvación en la Premier con la victoria en Villa Park ante el Aston Villa (0-1), que acentúa el bajón del conjunto de Birmingham.

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, ingresó en la visita en tiempo de adición de la parte complementaria, por el senegalés Ismaila Sarr.

El cuadro de Steven Gerrard no reacciona. Ha caído al duodécimo lugar de la clasificación, en tierra de nadie. No fue capaz de romper su racha ante un rival condicionado por la presión del descenso que sumó los tres puntos después de once encuentros sin ganar, con un tanto en el minuto 79.

Fue un pase de Ismaila Sarr que recogió Emmanuel Dennis que batió al argentino Emiliano Martínez como el cuadro de Roy Hodgson recuperó el pulso competitivo.

La quinta victoria de la temporada del Watford le pone antepenúltimo y a cuatro puntos del Newcastle, que marca la salvación.