Juan Camilo Hernández quiere seguirle los pasos al ‘Kun’ Agüero: “Hago cosas parecidas a él”

Juan Camilo Hernández, con 19 años, ya se dio el lujo de silenciar a dos de los estadios más emblemáticos del fútbol internacional. Ambas anotaciones, convertidas en el mismo minuto (3), dejaron la postal del primer colombiano gritando a rabiar en el Camp Nou y el Santiago Bernabéu, en una misma temporada.

“Fue un momento muy lindo, lo soñaba. Lo recordaré siempre y ojalá cuando vuelva, pueda anotar de nuevo”, le dijo desde España el ‘Cucho’ Hernández a GolCaracol.com.

Publicidad

El delantero colombiano, quien llegó el pasado domingo a su gol 20 , en 63 partidos con la camiseta del Huesca; habló de su primera temporada en la máxima categoría del fútbol español, su futuro y sus anhelos como futbolista.

¿Cómo analiza su presente?

“Es complicado un poco el momento aquí. La temporada no ha sido fácil por el cambio de categoría; pero en el grupo tenemos mucha confianza y en lo personal, quiero seguir jugando y trabajando para volver a mi racha goleadora”.

Cuatro goles en la actual temporada, mucho menos que la pasada. ¿Alguna explicación a la falta de gol?

Publicidad

“Es normal, a todos nos pasa. A los únicos que no, es a los dos que conocemos (Messi y Cristiano) que siempre han estado ahí al mismo nivel durante 10 años. Pero yo estoy muy tranquilo y satisfecho. Obviamente quiero marcar goles, no ha sido mi mejor temporada de cara a la portería, pero estamos para aprender y corregir”.

¿Ya se define como un delantero de área?

Publicidad

“En Pereira y en América rotaba mucho las posiciones y varias veces jugué de extremo. Pero cuando llegué a España me colocaron de ‘9’, lo hice bien y ya me hice conocer como delantero, me gusta la posición y me siento cómodo ahí”.

Vea acá: En Italia comparan los números goleadores de Duván Zapata con los de Lionel Messi

¿Cuál es su referente?

“Me fijo en muchos jugadores, veo mucho futbol. Ver es aprender y sigo al ‘Kun’ Agüero, es el que más me llama la atención. Sus movimientos, todo lo que hace es muy interesante y yo creo que hago cosas parecidas a las de él”.

Publicidad

¿Su futuro está en Watford, el equipo dueño de sus derechos?

“No tengo ni idea en este momento, falta todavía para que acabe la temporada. Tengo contrato hasta junio y lo cumpliré de la mejor manera. Ya después veré opciones, si hay en España, mejor. Lo que se decida será para el bien personal”.

Publicidad

¿Por qué España y no otra Liga?

“No es que no me llame la atención otra Liga, lo que pasa es que me he dado a conocer mucho más aquí en España. Me ha ido muy bien, ya conozco la forma de juego y, pienso, sería lo más conveniente para mí”.

¿Se va a salvar el Huesca del descenso?

“Es complicado el momento, verse ahí abajo es difícil, pero tenemos un muy buen equipo para salir de ahí”.

Publicidad