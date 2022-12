Juan Camilo Saiz: "En el Medellín siempre tengo las puertas abiertas, son dueños de mi pase"

El defensor colombiano fue notificado que no va a seguir para la temporada 2019 en las filas del Cerro Porteño, de Paraguay. Allí tuvo poca continuidad en el último tiempo.

“Me quedan 6 meses más de contrato y eso se tiene que respetar, pero si se puede llegar a un arreglo sería lo mejor. En el DIM siempre tengo las puertas abiertas, son dueños de mi pase”. Esas son palabras del defensor colombiano Juan Camilo Saiz, quien es uno de los ocho jugadores que no seguirán en el Cerro Porteño paraguayo, de cara a la próxima temporada.

“No hablé con los directivos; sí hablé con el profe Jubero que me manifestó que iban a traer varios centrales y por ende no iba a tener continuidad. Yo le manifesté al profe Jubero que me quería quedar, que me sentía muy a gusto, pero me insistió en que no me iba a tener en cuenta y que buscara club”, agregó Saiz, en entrevista con 'ABC Color', de la ciudad de Asunción.

Saiz, de 26 años, jugó en Envigado y Medellín, en nuestro país, y a nivel internacional ya había estado en Argentinos Juniors, de Argentina.

Con Cerro, el zaguero central solamente jugó dos partidos en este semestre, frente a Sol de América y Deportivo Capiatá.

