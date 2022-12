Juan Carlos Osorio, en el listado de los mejores 50 técnicos del mundo para publicación inglesa

La revista 'Four Four Two' comenzó a publicar su escalafón de los entrenadores más prestigiosos y ahí se encuentra el colombiano.

"Algunos de los mejores entrenadores que aparecen aquí son veteranos conocidos; otros están entre los más prometedores planeta". Así encabezó la revista inglesa 'Four Four Two' su informe sobre los técnicos de mayor prestigio del balompié mundial.

Precisamente en ese escalafón que comenzó con los nombres del 50 al 40 se encuentra el colombiano Juan Carlos Osorio, quien dirigió a México en el Mundial Rusia 2018 y ahora trabaja con la Selección Paraguay.

Bredan Rodgers (Celtic), Simone Inzaghi (Lazio), Ricardo Gareca (Perú), Sean Dyche (Burnley), Ariel Holan (Independiente), Abel Ferreira (Sporting de Braga) y Rudi García (Olympique de Marsella) también aparecieron en el listado.

Cabe señalar que día a día se irán revelando más nombres de entrenadores, hasta llegar al top-10.

