Juan Carlos Osorio: “En México aguanté la crítica, pero fue una experiencia inolvidable”

El entrenador colombiano, actualmente en Atlético Nacional, habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, luego de recibir elogios de un directivo de la Federación Mexicana de Fútbol y recordó su paso por el ‘tri’.

Juan Carlos Osorio fue un hombre de amores y odios en suelo mexicano, donde a pesar de las críticas, las estadísticas avalan su buen trabajo y en las últimas horas un importante directivo reconoció su labor.

Juan Carlos Osorio y un defensor internacional: "En México lo tratamos muy mal"

“Aguantó como pocos, mis respetos, parte de su gran legado fue aguantar estoicamente, desde antes de que llegara; lo quiero mucho, en México lo tratamos muy mal”, dijo Guillermo Cantú, exdirector de selecciones nacionales.

Tras esos comentarios, el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ entrevistó a Osorio para que opinará sobre esos elogios y de paso hablara de su paso por el ‘tri’.

“Es de conocimiento de ustedes que soy poco de ver, escuchar programas de opinión, es reconfortante esas palabras de personas encargadas para la llegada nuestra al fútbol mexicano. Uno trata de hacer una buena gestión, transparente, honrada, con logros, buscando los objetivos que uno se traza, que todavía me recuerden y hablen positivamente de la gestión, eso me deja satisfecho”, aseveró el técnico risaraldense.

Repase acá más declaraciones de Juan Carlos Osorio:

*Análisis de su gestión

“Tuvimos un 70 por ciento de efectividad, allá la verdad tuvimos y afortunadamente y gracias a la providencia, tuvimos una gestión muy positiva, la Eliminatoria como todos recuerdan, solo perdimos en el último, en un lugar tan complicado como era Honduras, y en partidos amistosos hicimos un gran esfuerzo, sobre todo en los dos años previos al Mundial, de jugar contra equipos de buen nivel. En el Mundial avanzamos a octavos de final, pero para el juego contra Brasil no contamos con tres jugadores muy importante, pero en términos generales tuvimos una gran gestión y logramos triunfos muy importantes. En la Copa América se le venció a Uruguay, a Jamaica, un equipo con rotación y con seis nuevos jugadores se empató con Venezuela, todo previo a esa dura y difícil goleada con Chile, once días atrás se le ganó 1-0 a esa misma Chile; el partido más importante contra Alemania, entonces sí, fue una gestión positiva”.

Juan Carlos Osorio: "Ojalá pronto estemos llevando nuestro fútbol a ser de lo mejor en Suramérica"

*Opinión del fútbol mexicano y las críticas que recibió

“La liga mexicana es una liga poderosa, muy bien asistida; muy bien presentada; promovida; con estadios casi llenos en su totalidad y tiene una gran ventaja y es que la gente puede ir a un clásico con la camiseta que sea, pero eso genera que haya muchos intereses de muchas personas ajenas. Es un país donde generalmente, históricamente van muchos extranjeros, no necesariamente colombianos, y llegar un colombiano a dirigir la selección fue algo difícil de gestionar para muchos. Ya en la gestión personal usted lo conocen acá igual que en Nacional, que en Millonarios, que en Caldas, que en Sao Paulo, siempre gestionamos al grupo, rotándolo, hay mucha critica que jugáramos, reubicado a jugadores, la critica fue inevitable y la enfrenté con estoicismo, la aguanté y fue una experiencia inigualable, extraordinaria de haber ido a un Mundial con un gran grupo de jugadores”.

*Ventaja del fútbol de otros países sobre el colombiano

“En el fútbol hay demasiados mitos, frases de cajón, conceptos preestablecidos y yo creo que el mundo en general le cuesta aceptar eso, no es la primera vez que lo menciono, ni va a sorprender a nadie, admiro profundamente al fútbol argentino, por su competitividad, como a los uruguayos, y hasta los paraguayos, que tienen eso que al nuestro le hace falta, por nuestra manera de sentir las cosas, por eso es que esos países nos llevan ventaja en cuanto a cómo compiten, y en México tienen más aceptación”.

*Posibilidad de volver a dirigir la selección de México

“Yo no se si volvería, porque después del Mundial la razón fundamental por la que declinamos, era pensando en que era el momento de disfrutar del puesto de nuestra querida Colombia, no se dio y estamos en otro proyecto en el cual estamos contentos, orgullosos, sin dejar de ilusionarnos con el objetivo de estar con la selección nuestra, pero digo ahora que no, aunque el fútbol da mucha vuelta, yo creo que repetiría esa experiencia, porque ir a un Mundial y hacer lo que hicimos con ese grupo de personas, fue algo extraordinario. Me reconforta mucho que afortunadamente nos recuerden como un grupo que gestionó deportivamente a un buen nivel. En la parte humana sin manchas, todo claro, concreto, todo transparente, y que aún nos recuerden me parece algo satisfactorio”.

*Los dichos del ‘Piojo’ Herrera contra él

“Yo sí creo que el señor Herrera dejó cosas, si él piensa eso (que no dejó nada a la selección mexicana), muy respetable, yo aplico lo que dice un gran compatriota de él, Miguel Ángel Ruiz, yo no tomo nada personal, yo si valoro lo que hizo con México, no hay ningún problema, la vida continúa”.

*El mensaje para los que lo critican en México

“Hay algunos que siguen anhelando y viven de generar criticas a otros procesos, que lograron lo mismo, con la gran diferencia que la Eliminatoria fue casi perfecta y de ese equipo surgieron tres o cuatro son influyentes, decisivos, importantes, lo que hizo esa selección fue algo muy positivo, salir a jugar a Brasil, contra Neymar, Willian, Gabriel Jesús y atacarlo y que Brasil hiciera diferencia por la calidad de sus jugadores, eso no dice nada negativo del fútbol mexicano, lo lleva a un nivel más alto y en Rusia se cumplió”.