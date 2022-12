Juan Carlos Osorio es acusado por pedir supuesta comisión en fichaje de jugador a Nacional

Las graves acusaciones las hizo el agente paraguayo Miguel González, quien habría realizado la transferencia de Pablo Zeballos al 'verdolaga'.

En las últimas horas apareció una grave acusación en contra de Juan Carlos Osorio, quien acaba de salir de la Selección de Paraguay, por haber solicitado una supuesta comisión para avalar la llegada del delantero paraguayo Pablo Zeballos a Atlético Nacional, en la temporada 2014.

"Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares; entonces ellos para que salga a la venta me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento no iba a hacerse la venta", indicó el empresario Miguel González Zelada, en declaraciones a 'Espn'.

El mismo empresario agregó que "Osorio me pidió dinero personalmente. Vino dos veces a Paraguay y se sentó conmigo".

"Juan Carlos Osorio es un hombre muy hábil, se muere por el dinero y manda a su representante Rubén Caicedo", finalizó González.

Ante las declaraciones, el profesor Juan Carlos Osorio no se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que Pablo Zeballos no tuvo buen suceso en el equipo verde, en el que jugó un total de 15 partidos (9 por Liga, 2 por Copa Águila y 4 de Libertadores) y marcó cinco goles.

