Juan Carlos Osorio actualmente dirige en el Zamalek del fútbol de Egipto, pero pese a ello, su nombre suena con fuerza para llegar al banco técnico del América, de México. El DT risaraldense es un firma candidato para 'águilas' y sobre este tema dialogaron en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', con el periodista Raúl Ortiz, quien cubre la actualidad del conjunto 'azulcrema'.

De entrada, el comunicador mexicano le dijo a la mesa de periodistas lo siguiente: "Juan Carlos Osorio es uno de los candidatos a dirigir al América de México; obviamente hay una mucha animadversión con esta información porque el candidato número uno que tenía la directiva era Javier Aguirre, sigue siendo el candidato. El otro Diego Alonso, pero éste ha declinado porque su sueño es dirigir en España".

Cuando le consultaron a Raúl Ortiz sobre cómo salió el nombre de Juan Carlos Osorio para ser uno de los candidatos a asumir la dirección técnica del América de México, éste manifestó que fue por Santiago Baños, quien trabajó con Juan Carlos Osorio en la selección mexicana.

"Él era directivo en el Mundial de Rusia en la selección de México, es un técnico que le gusta mucho como trabaja, pero naturalmente Juan Carlos Osorio tiene trabajo en el fútbol de Egipto y lo que comentan es que el 'profe' Osorio no podría salir de Egipto hasta el mes de agosto, pero de otro lado, porque no lo necesitan lo pronto en el América", complementó.

Por otro lado, sostuvo que "todavía no hay oferta formal, pero naturalmente Juan Carlos conoce el fútbol mexicano, el fútbol base y estuvo involucrado en los Olímpicos de Río, que por ahí venga una oferta en la cláusula. No era la primera opción, pero Juan Carlos conoce muy bien el fútbol mexicano, el fútbol base, pero también pretende a

André Jardine, que dirige Atlético San Luis".

Cabe indicar que en el mismo espacio periodístico, Javier Hernández Bonnet, aseguró que cruzó un mensaje con Juan Carlos Osorio y habló sobre la opción del América mexicano.

"Me contó lo del América que es cierto, me llamó el presidente Baños, que lo llevó a la Federación, se quedaron de ver en Barcelona, pero decidió dejarlo a un lado, declinó porque tiene un objetivo que cumplir, con el compromiso desde lo profesional. Le dijo al presidente del América que no porque su objetivo no es la plata. Busca primero la gloria", aseguró.

Por último, Ortiz aseguró que Roger Martínez no renovará su contrato con el América, de México, y sostuvo que Boca Juniors es uno de los que clubes que está interesado en hacerse con sus servicios deportivos.

"Roger Martínez, totalmente, en el último torneo no rindió como se esperaba y la información que tenemos acá en México es que es pretendido por Boca Juniors, lo quiere Riquelme", dijo