Juan Carlos Osorio le puso fin a la polémica en México: “Contra Suecia me equivoqué”

El entrenador colombiano, quien dirigió al ‘tri’, fue blanco de críticas y de cuestionamientos de algunos jugadores y técnicos, por su gestión en el Mundial de Rusia 2018.

Juan Carlos Osorio es un nombre que se ve muy a menudo en la prensa mexicana, y mucho más luego de que el estratega risaraldense cuestionara a sus jugadores, por la eliminación del Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, el entrenador, este domingo, en una videoconferencia ofrecida a técnicos de una escuela en Argentina, abordó nuevamente el tema, pero esta vez le puso fin a la polémica.

“Siempre he levantado la mano y he dicho que contra Suecia me equivoqué yo porque en el intermedio teníamos 7 puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar. Tenemos en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, y me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil y jugar ante Suiza”, señaló en declaraciones recogidas por ‘Infobae’.

Cabe recordar que México perdió 3-0 frente a Suecia, en la tercera fecha del Mundial de 2018, quedando en el segundo lugar del grupo, y por esa razón le tocó enfrentarse a la poderosa ‘canarinha’.

