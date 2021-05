"Juan Carlos Osorio no le dejó nada a la selección mexicana, vino a pasear, pasó sin pena ni gloria"

Juan Carlos Osorio llegó en octubre de 2015 a México para dirigir a la selección nacional de dicho país con la ilusión de lograr alcanzar todos los objetivos trazados desde la Federación.

Fueron casi tres años los que estuvo el estratega colombiano al mando del equipo absoluto y estuvo presente en la Copa América Centenario, Copa Oro 2017, las Eliminatorias y el Mundial Rusia 2018 y compromisos amistosos.

En todas las competencias tuvo altibajos, momentos de gloria en donde encontró grandes victorias como la obtenida en el debut de la cita mundialista contra Alemania, pero en el torneo la selección mexicana volvió a quedarse en octavos de final, a manos de Brasil.

Una derrota sin precedentes fue el 7-0 encajado contra Chile, en la Copa América disputada en Estados Unidos, uno de los peores momentos de su periplo en el 'tricolor'.

Ahora bien, Luis 'Pájaro' Hernández, exjugador de el 'tri', charló con 'Más allá del Deporte' y expresó su descontento con el entrenador que ahora suena fuertemente para llegar a la dirección técnica del América de Cali.

"Juan Carlos Osorio no dejó nada a la selección mexicana y en ese sentido lo puedo decir, este entrenador vino solamente a pasear al fútbol mexicano. Nunca tuvo una alineación, siempre hubo cambios, no transmitió nada y no exprimió la esencia del jugador mexicano y más cuando pierde contra Chile. Pasó sin pena ni gloria", expresó.

Y añadió que "es la forma en la que veo las cosas yo, no sé si sea verdad esto. Nunca repitió una alineación, en momentos importantes no dio el ancho como entrenador. Los jugadores también tienen culpa, pero hay que seguir al líder".

Además, hizo énfasis en la manera que se trabaja siempre en el fútbol mexicano y recalcó que lo grupal siempre prima por encima de lo individual.

"Nosotros no dependemos de una estrella, como Argentina o Portugal, lo colectivo es lo que nos trae los resultados. Lo malo es que vamos de más a menos en ese procesos de selecciones", concluyó.