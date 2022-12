Juan Carlos Osorio y las polémicas que opacan su carrera como técnico en el mundo entero

El DT colombiano ha sonado en los últimos días por asuntos extrafutbolísticos que afectan su imagen. A su salida de Paraguay, este martes se sumó una denuncia por querer una supesta comisión por un fichaje en Nacional.

Juan Carlos Osorio tiene una rica hoja de vida como técnico, que ha hecho a pulso desde que comenzó con su carrera en Estados Unidos e Inglaterra siendo asistente técnico de MetroStars y Manchester City.

Y de ahí, con brillantes pasos por Once Caldas, con el que fue campeón en 2010, y con Nacional, con el que ganó dos ligas colombianas, la Superliga y una Copa Águila. A eso hay que sumarle que clasificó a la Selección de México al Mundial Rusia 2018, con la que avanzó hasta octavos de final.

Los resultados saltan a la vista. Sin embargo, en los últimos días, semanas y meses la imagen de Osorio, de 57 años, se ha venido deteriorando por temas lejanos de los terrenos de juego.

A su salida de la Selección de Paraguay esgrimiendo asuntos personales, el trasfondo de la situación aún no ha salido a la luz pública totalmente. Al entrenador risaraldense se le criticó que nunca estuvo completamente comprometido con los guaraníes y que fue poco serio comprometerse, teniendo como objetivo principal suceder a José Pékerman en el seleccionado de Colombia.

Además, se puso a rodar un rumor en la prensa de nuestro país en el que se afirmó que Osorio no había recibido pago desde septiembre y hasta la semana pasada, cuando se anunció su salida.

Pero quizá la más grave denuncia la hizo este martes el empresario Miguel González, quien señaló al DT de querer cobrar una comisión por la transferencia de Pablo Zeballos a Nacional, en la temporada 2014.

"Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares; entonces ellos para que salga a la venta me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento no iba a hacerse la venta", indicó González a 'ESPN'.

Ante el hecho, no existe un pronunciamiento oficial de Juan Carlos Osorio, ni del cuadro 'verdolaga', en donde quedó una impronta de profesionalismo de parte del nacido en Santa Rosa de Cabal.

Pero hubo más. Después de la Copa Mundo de Rusia, a Osorio le surgió un lío de faldas. Según la prensa mexicana, el técnico tuvo un romance con la periodista Mariana Zacarías, colaboradora de 'Mediotiempo.com', en plena competición e incluso aseguraron que estando con su esposa en territorio ruso.

Ante dichos hechos, el entrenador ha guardado silencio y en las redes sociales ya son habituales los comentarios en su contra, ya que poco a poco pierde crédito y prestigio de lo ganado en los banquillos, en casi 20 años de carrera profesional.

