Juan Cruz Real: "Miguel Borja es un finalizador, es diferente a lo que hace Julián Álvarez en River"

"A mí nadie de River Plate me ha llamado para hablar de Miguel Borja . Sinceramente, no tengo voz oficial del Junior sobre alguna transferencia. Solamente lo que se habla por los medios, es lo que tengo conocimiento". Esas palabras fueron las palabras de Juan Cruz Real, técnico de Junior, este martes en contacto con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', con respecto de una probable transferencia del delantero colombiano al equipo de la 'banda roja'.

Las declaraciones del entrenador argentino llegan en medio de los insistentes rumores de la opción de Borja para marcharse del club barranquillero, ante el interés que creció en los últimos días de parte de Marcelo Gallardo y de los dirigentes de los 'millonarios'.

"Es la gente de River la que debe saber si Borja se acomoda o no al estilo de juego. Imagino que Miguel les puede dar soluciones de acuerdo a sus características, él es un finalizador de jugadas, dentro del área muy fuerte. Y lo están buscando porque lo necesitan", agregó Cruz Real en conversación con Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, y su grupo periodístico.

Precisamente el afán del club de la ciudad de Buenos Aires por contratar un atacante se dio por la salida de Julián Álvarez con destino a Manchester City, de Inglaterra. Sobre ese particular también habló Cruz Real. Así afirmó que "Borja es finalizados, es distinto a Julián Álvarez. Por lo que uno ve a River desde la distancia, es que es un equipo que juega cerca al área rival, que necesita finalizar todo lo que se elabora".