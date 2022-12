Juan David Cabezas: "El fútbol de Estados Unidos es más competitivo de lo que creen en Colombia"

El volante vallecaucano, de 27 años, acabó de salir campeón de la US Open en territorio estadounidense y este viernes atendió la llamada de GolCaracol.com para hablar de su labor en el fútbol estadounidense.

Los futbolistas colombianos que juegan en el exterior no paran de dar noticias positivas en diferentes latitudes del mundo. El miércoles pasado, en Estados Unidos el Houston Dynamo se coronó campeón de la US Open Cup con presencia del atlanticense Mauro Manotas y del vallecaucano Juan David Cabezas, quien se hizo conocer en nuestro país jugando con la camiseta del Cali, Medellín y en selecciones Colombia juveniles.

Y precisamente Cabezas habló con GolCaracol.com de su juiciosa labor en Houston y en un balompié como el estadounidense, que es competitivo al ciento por ciento, según las palabras del volante de marca.

Lea acá: Así jugarán los futbolistas de la Selección Colombia durante este fin de semana

"Acá ha sido un proceso bastante bonito. Desde que salí del Medellín y tuve la posibilidad de venir acá fue un año de adaptación, de poder adecuarme a la cultura, las costumbres, el idioma y a la forma de juego de acá. Afortunadamente tuvimos una buena temporada con el equipo y pudimos clasificar a los playoffs y en este orden de ideas fue una buena temporada tanto en lo personal como en lo colectivo. El equipo hizo uso de la opción de compra y en este momento estoy en mi segundo año con el equipo", dijo Cabezas.

Lea acá: El golpe que recibió Yerry Mina no es nada serio y retornará a trabajos la próxima semana, aseguró su DT

Publicidad

"Estoy aprendiendo mucho y este año no fue nada fácil la primera parte porque tuve un tema muscular que me aquejó gran parte de la temporada, pero gracias a Dios ahora estoy bien paras las finales", agregó el colombiano.

¿Qué ha aprendido, en qué ha crecido jugando en Estados Unidos?

"Ha sido un proceso que ha requerido tiempo, hasta el día de hoy estoy en el proceso de aprendizaje, se aprende todos los días, pero particularmente los primeros tres meses fueron muy difíciles por el ritmo de juego y la intensidad. La forma como es el juego de nuestro país y el de acá es diferente. El primer trimestre fue bastante complejo, pero el cuerpo técnico me ayudó muchísimo, mis compañeros, el trabajo y la perseverancia me ayudaron a encontrar un buen nivel y poder ir poco a poco mostrando mis capacidades. Afortunadamente, cada vez me siento más cómodo, pero obviamente todavía hay cosas por mejorar".

¿Cómo analiza el fútbol de la MLS?

"Es un fútbol mucho más competitivo de la visión que se tiene desde Colombia. Cuando se habla de los Estados Unidos, se piensa que el nivel es inferior al nuestro, pero siento que es un fútbol diferente al fútbol colombiano. Es un fútbol más físico, se juega más rápido y donde hay que tomar decisiones mucho más ligeras, el desgaste físico es bastante, entonces creo que es un fútbol muy interesante con jugadores de una calidad importante. Estoy gratamente sorprendido con el nivel de la MLS".

¿Se sienten olvidados los jugadores de Colombia que van a jugar al balompié estadounidense?

"El tema del reconocimiento para mí es un tema que pasa al segundo plano. No genera trascendencia si me reconocen o no, simplemente intento disfrutar mi presente y disfrutó ejercer mi profesión, que es mi pasión. No me genera intranquilidad si gané o perdí reconocimiento al venir a la MLS".

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados