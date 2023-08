Juan David Peña, el médico colombiano del Al-Hilal que atiende a Neymar y otras figuras mundiales

La Liga de Arabia Saudita ha empezado a tomar protagonismo en el fútbol mundial. Este 2023 ha sido un año en el que los distintos equipos saudíes comenzaron a acaparar distintas estrellas, como ha sido el caso de Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Karim Benzema y muchas otras. Más allá de los futbolistas, hay un colombiano, Juan David Peña, que está triunfando en uno de los clubes más importantes del país árabe, el Al-Hilal.

Luego de una carrera dedicada a la medicina del deporte, el egresado de la Universidad de Caldas, llegó en 2016 al país del Medio Oriente para ser el médico del club con más títulos de la Saudi Pro League. De este modo, tras el boom que ha tenido el fútbol árabe, Juan David Peña, ha tenido que empezar a tratar con figuras de la talla de Neymar, Yassine Bono, Kalidou Koulibaly, entre otros.

Así las cosas, el manizalita habló de su experiencia con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', "ya son 14 años afuera del país. En el 2009 me fui a especializarme en Medicina del deporte; ahí me vinculé con el fútbol profesional; en 2016 me fui a trabajar con la Selección de Catar varios años; y desde el 2019 llegué a Arabia Saudita para trabajar con el Al-Hilal".

Asimismo, habló de su experiencia en el equipo de la capital saudí, "he tenido la fortuna de tener un buen proceso a lo largo de estos cuatro años. Al-Hilal ha sido un equipo muy tradicional en Arabia Saudita y en el continente asiático. En este tiempo hemos ganado un par de Champions League asiáticas, jugamos tres Mundiales de clubes, la última la perdimos contra el Real Madrid. Ha sido un proceso muy bonito".

En otra de sus intervenciones se refirió al crecimiento que ha tenido el fútbol en Arabia Saudita, "cuando yo llegué, la infraestructura, equipos e incluso la moda de trabajar aún estaba un poco destazada. De a poco hemos ido construyendo unas buenas instalaciones. Aquí tampoco es que tengamos todos los lujos del mundo, de afuera se puede percibir una cosa, pero aún hay cosas por mejorar".

Por último, contó su vivencia con el fichaje de Neymar, "fue una experiencia muy bonita. A mí el presidente del club me llamó un día antes, estaba en Arabia Saudita y me dijo 'Doc necesito que organices todos los test médicos mañana en París'. Fue muy bonito, Neymar es muy buena gente, anda con 10-15 personas a su lado y la verdad todos muy bien. Estos momentos quedan marcados para la experiencia personal".