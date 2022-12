Juan F. Quintero: “Estoy en el mejor momento de mi carrera, con una lesión que sacaré adelante”

El mediocampista colombiano en River Plate habló sobre su actualidad en el equipo argentino, de la lesión de ligamentos de su rodilla izquierda y de las chances que tuvo para irse al fútbol de China.

Juan Fernando Quintero sigue en su recuperación de lesión de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Sin embargo, se encuentra en Estados Unidos en la pretemporada de River Plate.

El futbolista colombiano habló con ‘TyC Sports’ sobre varios temas, entre ellos lo que ha significado estar en el club ‘millonario’, donde volvió a ser destacado y se ganó un lugar importante en el esquema de Marcelo Gallardo.

“Por fortuna fue un paso muy importante en mi carrera, volver a sentir una camiseta importante, con un gran reto. Le doy gracias a la vida y a Dios por haber tomado la decisión, y creo que no me equivoqué”, agregó.

Por otra parte, Quintero se refirió al proceso de recuperación de la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda.

"Estoy muy contento por volver a la pretemporada, de a poco me voy sintiendo mejor y feliz de volver con el equipo a estar unidos. Desde el momento en que me lesioné, siempre fui optimista. Hace parte de lo que es la vida de lo que es el fútbol. Hoy cumplí tres meses y me siento mejor. Empecé a trotar de a poco y muy optimista con lo que se viene", aseveró ‘Juanfer’.

Por último, Juan Fernando Quintero afirmó que sí tuvo una oferta del fútbol chino, pero dio también las razones de porqué las negó.

"No era el momento, tomé la mejor decisión que fue quedarme en River, me siento muy a gusto. La plata es importante, pero cuando llega la felicidad, pasa a un segundo plano", concluyó.