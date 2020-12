Juan F. Quintero: "No fue la despedida que yo quería, si me fui mal, les pido disculpas”

Este martes, en el programa ’90 minutos’ de ‘ESPN’, Juan Fernando Quintero habló con el corazón y entregó su opinión tras su ida de River Plate, club en el que dejó huella, por su gol en la final de Copa Libertadores 2018, contra Boca Juniors.

Fue una charla cargada de emotividad entre el talentoso antioqueño y los comunicadores argentinos. Precidamente, Quintero Paniagua dijo "no fue la despedida que yo quería, pero son situaciones que se presentan. Si me fui mal, como lo considera mucha gente, les pido disculpas. Solo les digo que amo a River y me quedo con los momentos más bonitos de mi carrera”.

Sus recuerdos parecen ser de maravilla en el elenco de la ‘banda cruzada’: “el mundo River es fuerte y te lleva al extremo. Lo que trae la carga emocional, mental y física es fuerte, llega un momento en que te satura en muchas cosas".

Sin embargo, fue directo en sus declaraciones ante todo lo que se suscitó por su salida de la institución ‘riverplatense’, "créame que aquí no quiero quedar bien con ninguno. Siempre fui respetuoso, he recibido críticas, me he quedado callado porque sé lo que puedo dar y lo que soy. El futbolista queda a un costado. Puede jugar bien, mal, entrar de suplente, lesionarse, puede no estar y es así y eso no lo asemejo a mi vida personal".