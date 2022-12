Juan Fernando Quintero, autentico y sincero: “Gallardo es una ‘chimba’, la gente no sabe lo que he vivido”

El mediocampista de River Plate habló de su presente en el fútbol argentino, la relación que tiene con sus compañeros de Selección Colombia y reveló además que muy pronto saldrá una serie sobre su vida.

Faustino Asprilla sacó el lado más humano y revelador de Juan Fernando Quintero. A través de sus redes sociales, ambos futbolistas compartieron una agradable charla, en donde tocaron varios temas, de sus respectivas carreras.

La conversación inició con la Selección Colombia. Ambos, con la experiencia de jugar dos mundiales, hablaron de sus diferentes vivencias. “Usted es muy joven, todavía le falta mucho fútbol”, le repitió varias veces el exdelantero del Parma.

“Cuando pase de envigado a Nacional, habían quedado recientemente campeones y tenían jugadores como Macnelly Torees y Dorlan Pabón. Todos fueron increíbles. A los tres meses me convocó Pékerman a la Selección y, con 19 años, estaba compartiendo con Mario Yepes, Amaranto Perea, Camilo Zúñiga, Falcao García y Freddy Guarín. Todos me arroparon muy bien. Ya llevo 10 años de carrera y me siento muy contento”, aseguró el mediocampista.

Sin embargo, el momento cúspide del diálogo se dio cuando Quintero tocó el tema de River Plate y las críticas que durante su carrera ha tenido.

“A mí me motiva más los retos. Cuando dicen que ‘Juanfer’ no es titular, no saben esto es un equipo. La gente se confunde, los títulos son del equipo. Cada uno tiene su rol. He tenido la oportunidad de jugar y en otras ocasiones no lo he hecho, pero yo me siento tranquilo porque no me importa el qué dirán, me gusta disfrutar la cancha porque no me interesa el dinero”, afirmo.

“A pesar de lo poco que he jugado, como muchos dicen, ya he ganado varias cosas. He tenido una carrera demasiado afortunada y la he sabido disfrutado acá en River, que es una locura todo. El ‘Muñeco’ es una calidad. Gallardo es una ‘chimba’. Mis compañeros son lo mejor, me siento como nunca”, sostuvo.

Al final, el propio Quintero reveló que muy pronto se lanzará la serie de su vida. “Va a salir dentro de poco. Están en camino. Van a poder ver varios goles que he hecho”.