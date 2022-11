Los hinchas y 'todo el mundo River' está muy atento y a la expectativa de lo que pase con el futuro del volante colombiano, Juan Fernando Quintero . Por estos días, el talentoso futbolista se encuentra en nuestro país disfrutando de merecidos días de descanso, pero en Argentina, los fanáticos del 'millonario' están cruzando los dedos para que 'Juanfer' continúe en la plantilla. Pese a que el '10' ha manifestado en notables ocasiones que ama los colores de la 'banda cruzada' y que quiere continuar, en el horizonte aún no hay nada definido y su contrato está próximo a vencer.

"No es un secreto, ya lo he dicho anteriormente, mi prioridad siempre va a ser River", esas fueron las declaraciones del deportista, de 29 años, en diálogo con 'Sacá del medio', de 'Radio Continental'.

Pero en las últimas horas salieron a la luz otras declaraciones del también deportista de la Selección Colombia y lo que dijo dejó en vilo a los fanáticos de River Plate, debido a que su situación está lejos de resolverse.

"Siempre está mi disposición para River, pero es fútbol y esto pasa, ya sea que continúe o no. Lo más importante es el equipo, que River esté bien. Siempre he querido mucho a River, pero uno no tiene que forzar nada tampoco", continuó el volante, de 29 años, en una intervención con la prensa en Colombia.

Toda información recientemente mencionada, lo relata la web 'lapáginamillonaria'.com' y ahí sacan más apartes de la entrevista de Quintero. En la misma, el antioqueño fue consultado si había tenido la oportunidad de dialogar con el nuevo entrenador de River Plate, Martín Demichelis, pero éste aseguró que no ha tenido comunicación con él.

"No he hablado con el entrenador, creo que hoy en día debe estar enfocado en la pretemporada. No creo que sea prioridad de él hablar conmigo, tiene muchas demandas, mucha responsabilidad y me parece perfecto. En su momento hablaré”, afirmó Juan Fernando Quintero.

Pese a que el '10' no tuvo muchos partidos con River Plate en la temporada que acaba de culminar en el fútbol de Argentina, siempre que apareció vistiendo los colores del conjunto de Núñez fue implacable e hizo una gran dupla con su compatriota: Miguel Ángel Borja.

Los hinchas de River Plate confían en que la situación de Quintero llegue a buen término y es que recordemos que en las últimas semanas, el talentoso centrocampista e nuestro país ha sido vinculado con otros equipos como Flamengo, de Brasil, y con el Chicago Fire, de la MLS, que quieren hacerse con sus servicios, uno de ellos.