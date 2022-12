Juan Fernando Quintero: "dicen que me gusta la fiesta, el trago; pero soy tranquilo"

El volante de River Plate, quien debutó con el 'millonario' frente a Olimpo el sábado pasado, aclaró comentarios que se dicen de él y afirmó que quiere hacer bien las cosas en Argentina para ser llamado a la Selección Colombia.

Juan Fernando Quintero sigue siendo centro de atención para la prensa argentina, más después de los comentarios positivos que dejó su primera presentación con la camiseta de River Plate, en la reanudación de la Superliga Argentina en este 2018.

El futbolista colombiano jugó 25 minutos frente a Olimpo y dio muestras de su calidad, recogiendo elogios de los medios y también algo de reconocimiento de los hinchas 'millonarios'.

Este martes, el canal 'TyC Sports' le realizó una amplia entrevista a Quintero, quien habló de su forma de ser más allá de las canchas, de sus deseos de estar en la Selección Colombia y de Marcelo Gallardo, su técnico, en River; entre otros temas.

Acá las declaraciones más significativas de Juan Fernando Quintero:

La Selección Colombia

"Todo jugador quiere ir a la Selección, pero vivo el día a día. Quiero hacer las cosas bien en River para ser tenido en cuenta. Ya es decisión de él (José Pékerman), si considera oportuno el llamado pues lo hará".

Su personalidad

"Es normal que la gente diga que me gusta la fiesta, el trago, pero soy una persona tranquila, nunca he estado en un escándalo. Sí me gusta la música en mi tiempo libre, así como hay jugadores que realizan otras actividades en su tiempo libre, a mí me gusta la música".

Su estado físico

"La verdad, yo no jugaba partido desde noviembre, estaba un poco alto de peso, pero no los tres kilos que se dijo, si no estuviera bien, no me hubieran puesto a jugar. Cada día estoy mejor, las personas profesionales del tema son las que deben decidir sobre eso y agradecer a mis compañeros del cuerpo técnico por la preparación".

Marcelo Gallardo

"Es un profesor que exige, que tiene la personalidad fuerte y que te hace sentir confianza, ha ganado muchas cosas como jugador y entrenador, lo respeto y lo admiro en ese sentido".