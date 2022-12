Juan Fernando Quintero: "Donde me ponga el entrenador voy a jugar, estoy muy contento"

El colombiano anotó de penalti en el triunfo 1-0 de River Plate sobre Nacional, de Uruguay, en un partido preparatorio jugado el martes pasado, y al regresar a Buenos Aires habló con los medios.

Juan Fernando Quintero comenzó el 2019 marcando gol y teniendo un buen rendimiento con River Plate, que se enfrentó con el Nacional uruguayo, en el primer juego de fogueo en el arranque de la presente temporada.

Nuevamente el volante antioqueño recibió elogios de los medios argentinos y así este miércoles, atendió a la prensa en el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires.

Acá las declaraciones más relevantes de Quintero:

"Nadie tiene le puesto ganado en River Plate. El que piense eso está equivocado, pero uno siempre quiere jugar más. Con la salida de un jugador importante se abren las puertas a otros, aunque yo por eso no siento presión".

"Aquí ganamos todos, gana River, no cada uno. Yo me siento cada día mejor, me siento muy contento y por lo que implica el club siempre hay la necesidad de ganar".

"Rodrigo Mora era un lider adentro y por fuera del campo, es un gran amigo y yo lo aprecio mucho. Lo mínimo que podía hacer era dedicarle el gol, lo queremos, nos hace falta".

"Estamos contentos por le pretemporada que hicimos. El del martes fue un partido muy positivo. Tenemos una seguidilla de partidos ahora, pero estamos preparados".