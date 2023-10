Juan Fernando Quintero duda de seguir en Racing y apoya a Boca Juniors en final de Copa Libertadores

De a poco y progresivamente Juan Fernando Quintero empieza a encontrar la continuidad en el fútbol argentino. El mediocampista se ha convertido en una de las claves de Racing Club de Avellaneda siendo uno de los jugadores que más claman dentro del campo de juego.

Ahora, jugador de 30 años hizo un balance de estos meses como jugador de la 'academia' haciendo especial hincapié en el ambiente que se vive alrededor del club, además del apoyo recibe constantemente por la hinchada, además de compartir plantel con Johan Carbonero y Roger Martínez, colombianos que también defienden los colores del conjunto de Avellaneda.

“El apoyo es increíble, vivo muy agradecido con la gente y me da mucha alegría que se le reconozca a uno de alguna u otra forma lo que uno se empeña adentro del campo, a veces puede salir bien o mal, pero nunca se deja pasar por alto nada. Desde que llegué me han recibido muy bien y vivo muy agradecido", compartió, en primera instancia, el jugador antioqueño.

Por otro lado, se mostró entusiasmado de compartir equipo con los futbolistas cafeteros mencionados anteriormente, recalcando su satisfacción por compartir con un "gran amigo" como lo es Roger Martínez. "Ojalá podamos estar los tres y ayudar al equipo que es lo más importante, ahorita que Johan vuelva que estoy muy contento por él, además de poder compartir con un gran amigo como Roger Martínez, para mi es bonito, quisiéramos estar mejor, pero bueno eso hace parte del fútbol y cada día nos preparamos para darles alegrías a la gente”, destacó 'JuanFer'.

Publicidad

¿Juan Fernando Quintero seguirá en Racing Club?

Juan Fernando Quintero con Racing - Foto: ALEJANDRO PAGNI/AFP

Por otro lado y pese a dejar en claro las ventajas y el buen trato que recibe a diario por parte de hinchas y allegados a Racing, dejó su futuro en el aire y sembró ciertas dudas sobre su continuidad en el club argentina. “No sé si mi continuidad está asegurada porque yo no vivo de lo que viene sino de mi presente. Es extraño esta situación porque no se sabe quien va a venir, donde se especula todos los días un entrenador, al final son cosas que pasan en el fútbol porque uno es ajeno a eso. Es díficil que algo esté ajeno a ese aspecto porque se especulan muchas cosas”, aseguró.

Igualmente, el zurdo no pudo ocultar su desilusión por la partida de Fernando Gago, quien fue el entrenador de la 'academia' hasta hace algunos meses. “No tengo nada que culparle, simplemente agradecerle, es un gran entrenador y tiene un futuro enorme. Me dio mucha tristeza, me sorprendió mucho además de la situación como se presentó, después de todo lo que había pasado en el estadio, yo acababa de llegar y no sabía muchas cosas. Su salida fue muy dura. Fue la persona que me llamó, que me incitó a venir, y te encuentras con que al mes se va. Estoy muy triste, pero así es el fútbol. De alguna u otra forma él fue quien creó todo esto que estamos viendo hoy y que el nuevo cuerpo técnico está llevando a cabo. Es un placer que me haya podido dirigir”, confesó.

Publicidad

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero de la final de la Copa Libertadores?

El gol de ‘Juanfer’ Quintero contra Boca. GETTY IMAGES

El próximo 4 de noviembre en el estadio Maracaná, Fluminense y Boca Juniors se disputaran la Copa Libertadores en su edición para 2023. Respecto al importante partido, Quintero dejó entrever por cual equipo se inclina más para este encuentro y sin 'pelos en la lengua' dejó claro que espera que el conjunto 'xeneize' haga un papel digno en la final. "Yo como hincha del buen fútbol le deseo lo mejor. Siempre he hablado del respeto a la historia de los clubes, y la tienen y por eso hoy en día están ahí. Son dignos merecedores. Creo que será una buena final. Los dos equipos tienen el mérito, eso hay que respetarlo y aceptarlo. Que hoy en día un club grande como lo es Boca esté en la final de la Libertadores es muy bueno para el fútbol argentino", sentenció el exjugador de River Plate.

Fin de su etapa en River Plate

Juan Fernando Quintero, en River Plate, en la Liga de Argentina Getty Images

El 'nalgón, como lo conocen en argentina, es y será una figura inolvidable en la historia de River Plate. Sus notables desempeños quedarán grabados en la memoria por mucho tiempo gracias a los cuatro títulos que conquistó.

Publicidad

No obstante, será recordado, sin dudas, de manera especial por el memorable gol que marcó en la final de la Copa Libertadores de 2018 frente a Boca Juniors. A pesar de ello, el mediocampista afirmó que su etapa en el equipo 'millonario' ha llegado a su fin y que comenzará apoyándolos como un hincha.

“Lo que hice con River ya está. Dejé grandes amistades, amigos, hermanos; yo soy un hincha más como lo he dicho, pero creo que mi ciclo ya esta cumplido en el equipo, yo deseo lo mejor, siempre voy a estar ligado obviamente por toda la historia que hemos hecho, no sabemos si en un futuro estaremos en otra posición, pero tengo muy buena relación con el presidente, con toda la gente del club, saben lo que viví como jugador y ser humano y eso seguramente me deja las puertas abiertas para un futuro”, declaró.

Néstor Lorenzo y su proceso en la Selección Colombia

Juan Fernando Quintero, hombre de la Selección Colombia Getty Images

Publicidad

Finalmente, el jugador paisa destacó el proceso que se viene realizando en la Selección Colombia de cara a participar en lo que será el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. “El profesor Néstor Lorenzo nos conoce hace mucho tiempo. En lo personal estoy muy contento de que él esté dirigiendo a Colombia, ya estará en nosotros los jugadores con nuestro carácter y jerarquía de llevar lo que queremos, obviamente basado en nuestra historia en el fútbol, donde por nuestras características podemos implementarlo mejor y este es un entrenador que puede generar esto como país”, culminó de esta manera Juan Fernando Quintero.