Juan Fernando Quintero: “El gol con River fue mucho más especial que los del Mundial”

El mediocampista colombiano todavía sigue dando de qué hablar luego de su histórica anotación del pasado domingo, que sirvió para que su equipo levantará la Copa Libertadores frente a Boca Juniors.

Juan Fernando Quintero todavía no asimila el gran acontecimiento que hizo después de anotar el gol con el que River Plate alzó una Copa Libertadores que quedará en la memoria de todos los aficionados del fútbol.

El colombiano, si bien es consciente de su hecho histórico, tiene la cabeza puesta en lo que viene para su carrera y no se detiene mucho a pensar en lo que ha logrado.

“Creo que eso se irá asimilando en los próximos días. Sé que esto es algo histórico, muy especial, pero el fútbol es así: te obliga a enfocarte rápido en lo próximo y no hay mucho tiempo para pensar”, le contó Quintero al diario ‘Olé’.

Durante la charla, le recordó los momentos difíciles que tuvo que afrontar cuando llego a Argentina. “Por ahí se dijeron muchas cosas de mí que no me hicieron bien. Pero ya está”.

Por eso, cuando anotó contra Boca, lo primero que recordó fue “en mi familia, en mi esposa, mi hija, mi mamá, mis amigos. En los que ya no están, pero siempre me acompañan. Y los que me ayudaron este año, que tuvo momentos muy lindos y otros muy difíciles”.

“Uno siempre sueña con hacer este tipo de goles. En el DIM me tocó hacer muchos goles así, es una cualidad que tengo, hice un bonito gol para sacar la ventaja en el momento justo”, prosiguió.

De esta manera, al ser interrogado sobre si hasta el momento ha sido el mejor gol de su carrera, teniendo en cuenta que ha marcado en dos Mundiales (2014 y 2018), Quintero no dudó en afirmar que sí.

“Por supuesto. Pero creo que no se compara con los goles del Mundial. Éste es mucho más especial. Y quiero disfrutarlo, porque un gol en una final no se hace siempre, es algo único”, aseveró.

Aunque el mediocampista es consciente que los retos siguen y por eso su mente ya está en el Mundial de Clubes, donde debutarán en las semifinales el próximo 18 de diciembre, y en caso de avanzar, podría darse una eventual final contra Real Madrid; si el cuadro español también hace lo propio en su serie.

“Tenemos que prepararnos bien para el Mundial, ya tendremos tiempo. Es todo muy reciente y el momento para disfrutar es muy corto, pero el fútbol es así. Obviamente una final con el Real Madrid, con la clase de jugadores que tiene, los mejores del mundo, es algo que me ilusiona”, señaló.

Finalmente, con respecto a los rumores de su salida, fue tajante en afirmar que “este año no terminó, no puedo ponerme a pensar en lo que será el año que viene. Hoy solo pienso en River”.

