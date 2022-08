Juan Fernando Quintero, el mejor de River Plate, a pesar de la derrota 2-1 con Sarmiento

River Plate no pasa un buen momento en la Liga Argentina. Los dirigidos por Marcelo Gallardo aún no encuentran la fórmula para obtener victorias de manera continua en el campeonato local.

El pasado domingo el equipo ‘de la banda cruzada’ perdió 2-1 contra Sarmiento en el estadio El Monumental. Ni Juan Fernando Quintero ni Miguel Ángel Borja, lograron revertir el resultado.

El delantero ‘tricolor’ fue inicialista y participó durante todo el encuentro, no obstante el poderío ofensivo del ‘colibrí’ no fue suficiente para anotarle al conjunto de Junín.

‘’En su primer partido completo se vio por momentos fuera de la conexión del equipo. Le falta acoplarse y se nota’’, se leyó en el portal argentino ‘TyC Sports’ respecto al desempeño de Borja. En este sentido el medio calificó la participación del atacante con un 4/10.

Por su parte Quintero Paniagua inició desde el banco de suplentes e ingresó al minuto 61 y logró realizar una asistencia para que el zaguero argentino, Emmanuel Mammana, anotara de cabeza.

En el mismo medio citado describieron el rendimiento del nacido en Medellín, Antioquia de la siguiente manera: ’’El mejor de los que entró, con poco y sus pases para abrir el camino le alcanzó para marcar diferencia en medio de la apatía’’. Clasificando su actuación 6/10, la mejor del plantel ‘millonario’.

¿Cuántos goles y asistencia llevan Quintero y Borja en el campeonato?

El ex Junior de Barranquilla ha anotado un gol y una asistencia en la presente temporada. Por su parte el ex Independiente Medellín no ha logrado anotar en esta temporada, sin embargo, ha logrado realizar dos asistencias.

¿Cómo va el ‘equipo de la banda’ en la tabla de posiciones?

Actualmente el conjunto riverplatense está en el puesto 12, con 15 puntos, en once partidos disputados, a diez unidades del líder que es Atlético Tucumán.

