Juan Fernando Quintero: en Bogotá, cumpliendo con entrenamientos y junto a sus amigos

CARs rotación articulares controladas: - entrenamiento para los mecanoreceptores más internos. -nutrición de la articulación. - proporciona señales para la remodelación de tejido. - informaciones aferentes generando conexiones con el sistema nervioso central. Trabajos de espacios capsulares de cadera: -trabajos de forma isometrica para rotación interna de cadera, buscando ampliar su espacio capsular. -la biologia da forma a la neurología. Rotaciones axiales y CARs para asegurarnos que se a creado espacio en su cápsula de la cadera.