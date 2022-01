Juan Fernando Quintero: "En las próximas horas, cerraré todo con River Plate; siempre quise volver"

Terminó la novela de Juan Fernando Quintero. Si bien la mayoría de caminos conducían a un regreso a River Plate, no se había presentado un pronunciamiento oficial o, al menos, de alguna de las partes implicadas. Sin embargo, este viernes todo quedó aclarado por cuenta del propio mediocampista.

En rueda de prensa de la Selección Colombia, previo al partido preparatorio de este domingo 16 de enero contra Honduras, el volante habló sobre su futuro, que ya está definido. Y es que fue directo y claro al afirmar que "en las próximas horas, se cerrará todo con 'el millonario'", donde supo brillar.

"Estoy en la Selección, pero que la gente sepa y, en las próximas horas, cerraremos todo con River Plate. Es mi equipo y preferencia. Con relación a las otras ofertas, las agradezco. Desde el principio, siempre quise volver a River. Una vez finalice la convocatoria de la Selección, haré la presentación. Ojalá el próximo llamado sea cuando ya esté en River", expresó.

Pero no fue lo único. En su intervención, dejó claro que su vuelta a la 'banda cruzada', tras su paso por la Liga de China, donde defendió los colores del Shenzhen FC, no es precisamente con la intención de que el cuerpo técnico de la 'tricolor' lo pueda seguir más de cerca y así ganarse un lugar de cara al Mundial de Catar 2022.

"Tuve la oportunidad de estar dos años y medio en River Plate y competir al más alto nivel. Cuando tomé la decisión, pensé en lo mejor para mí. Son solo momentos. El nivel es personal y no cuestión de ligas, no utilizaría a un club para ganarme un lugar en la Selección. De hecho, me llamaron, estando en China, así que no tiene nada que ver", sentenció.