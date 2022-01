Juan Fernando Quintero encendió el debate en Argentina: "River Plate entró en días decisivos"

¿Regresa a River Plate? Esa es la pregunta que, día a día, se hacen con relación a Juan Fernando Quintero, quien supo dejar una enorme huella en el 'millonario', cuando estuvo en sus filas, entre 2017 y 2020, ganando la Supercopa Argentina 2017, la Copa Argentina 2019, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Libertadores 2018.

De hecho, en este último título fue pieza clave. Recordemos que anotó un gol fundamental, en tiempo extra, en el 3-1 de la 'banda cruzada' sobre Boca Juniors, en el estadio Santiago Bernabéu, durante la histórica e inédita final que se disputó en Madrid. Por eso, el amor hacia el mediocampista colombiano es enorme.

Basta con leer los comentarios de la mayoría de hinchas, en medio de una encuesta que realizó el diario 'Olé', donde otro de los protagonistas es Darío Benedetto, quien también suena con mucha fuerza para retornar y reforzar a Boca Juniors, camiseta con la que brilló, gracias a sus 45 goles, en 76 juegos.

Eso sí, también se debe decir que no todo fue positivo para el volante antioqueño, de 28 años. También hubo una que otra opinión no tan positiva. Y es que, al parecer, para algunos no llegaría en su mejor nivel, tras su paso por el Shenzhen, de la Liga de China, club al que pertenece, por ahora.

🔜 Mientras Boca se juega una ficha por Benedetto, River entra en días decisivos para repatriar a Quintero



✍️ Por sus presentes y lo que pueden aportarle a cada equipo, ¿cuál de los dos regresos creés que sería mejor? pic.twitter.com/lSBGuEIVE8 — Diario Olé (@DiarioOle) January 3, 2022